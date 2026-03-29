Che meraviglia quando lo sport riesce a trasformarsi in festa, fatica, paesaggio e condivisione. Ad Agrigento la terza edizione della Granfondo MTB Valle dei Templi, secondo Memorial Giovanni Alessi, ha regalato tutto questo: una splendida giornata di sole, il passaggio all’ora legale, un percorso reso più duro e affascinante dal fango, il calore dell’accoglienza, il punto ristoro con panini con salsiccia, il pasta party e le prelibatezze offerte da Euroform. A rendere ancora più suggestivo il quadro, la cornice senza tempo dei templi dorici di Giunone e della Concordia.

Al Piano San Gregorio si è respirata l’aria delle grandi occasioni. Organizzazione, partecipazione e passione hanno accompagnato una manifestazione che ha confermato la propria crescita e il proprio valore, grazie soprattutto all’impegno del presidente di Akra Bike, Christian Licata, anima di un evento che ha saputo unire agonismo, amicizia e promozione del territorio.

Il bilancio finale è stato più che positivo. A sottolinearlo è stato lo stesso Christian Licata al termine della gara: “È andata bene, grazie a Dio. Sono arrivati tutti, compresa tutta la categoria delle bike. Ha vinto un mio atleta, Fabio Rizzo, seguito dall’altro mio atleta della Crab Bike Agrigento, Maurizio Rizzo. È arrivato anche il vincitore assoluto della categoria muscolare, Andrea Virga. I primi feedback sono più che positivi e soprattutto nessuno si è fatto male”.

Parole che fotografano bene il senso più autentico della manifestazione. Oltre 340 atleti hanno preso parte alla gara, affrontando i 43 chilometri del tracciato tra fatica, fango e adrenalina, in uno scenario unico al mondo. “Gli auguri che mi facevo erano che nessuno si facesse male, che tutti si divertissero, e ci siamo riusciti”, ha aggiunto Licata, rivendicando con soddisfazione il risultato complessivo della giornata.

Tra le novità di questa edizione c’è stato anche lo spostamento dell’arrivo, una scelta dettata da esigenze organizzative e dalle concessioni ricevute dagli enti coinvolti. Una soluzione che però si è rivelata vincente. “Ci siamo adattati alle esigenze degli enti che ci hanno dato le concessioni, come il Parco Archeologico della Valle dei Templi, che cortesemente ci ha offerto la possibilità di sistemarci qui. È un posto di tutto rispetto: siamo ai piedi del Tempio di Giunone e del Tempio della Concordia e siamo riusciti a concentrare tutta la logistica della manifestazione in un unico punto, tra parcheggio, partenza, arrivo e premiazioni”.

La cerimonia finale ha avuto uno dei momenti più sentiti nel ricordo di Giovanni Alessi, cui il memorial è dedicato. Un passaggio carico di significato per una manifestazione che non vuole essere soltanto competizione, ma anche memoria condivisa e legame con le persone che hanno lasciato un segno.

A conquistare la vittoria assoluta è stato Andrea Virga, protagonista di un’altra prova di grande spessore. “È stata dura – ha raccontato –. I miei avversari non mollavano. Ho dato tutto me stesso per cercare di conquistare questa vittoria. L’avevo vinta anche l’anno scorso e volevo ripetermi”.

Da atleta di casa, Alberto La Mantia di Radio Vela ha invece vissuto una gara intensa e piena di emozioni. “È stata dura, anche perché alcuni tratti tecnici sono diventati più complicati per il fango, soprattutto in discesa. Però il tracciato era bellissimo e la gara divertente. Nel finale era abbastanza scorrevole e siamo riusciti a recuperare qualche posizione”.

“La Valle dei Templi è unica e mi auguro che questa manifestazione possa avere ancora tante belle edizioni”.

Ed è proprio questo il senso più profondo della giornata agrigentina: una gara vera, dura, spettacolare, ma anche una vetrina straordinaria per il territorio. 43 chilometri tutti da vivere e da combattere, dentro una festa che è stata non solo sport, ma anche amicizia, storia e orgoglio.

Agrigento risponde ancora una volta presente, offrendo ai partecipanti un abbraccio che difficilmente sarà dimenticato.

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