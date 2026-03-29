Nella nebbia del centro destra si fa strada Firetto

Nel giorno del passaggio all’ora legale, quando le lancette si spostano avanti di un’ora, il centrodestra ad Agrigento sembra riportarle indietro di cinque anni.

La coalizione prova a ricompattarsi in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con l’obiettivo dichiarato di evitare nuove battute d’arresto e presentarsi unita. È quanto emerso al termine di un vertice tra i partiti del centrodestra, chiamati a trovare una sintesi dopo le recenti tensioni interne, in un clima politico segnato anche dall’esito del referendum.

Ipotesi Firetto, ma non senza resistenze

L’indicazione che prende corpo è quella di una convergenza attorno alla figura dell’ex sindaco Calogero Firetto, ritenuta una soluzione capace di tenere insieme le diverse anime della coalizione.

Restano tuttavia alcune resistenze, in particolare da parte di deputati regionali che inizialmente avevano espresso perplessità. Secondo quanto filtra, però, si starebbe lavorando a una sintesi, pur di garantire la compattezza dello schieramento.

Sodano si sfila (per ora) e rilancia

Si allontana invece l’ipotesi di una candidatura unitaria dell’ex senatore ed ex sindaco Calogero Sodano, che ha preso posizione con una nota dai toni critici.

«Prendo atto della mancata volontà di tutti i partiti del centrodestra di convergere su un progetto che abbia Agrigento al centro, davvero – ha dichiarato –. L’evidente indisponibilità a imprimere un impulso diverso e tempestivo alla città mi spinge a condividere la riflessione su una candidatura che superi l’immobilismo».

Sodano ha quindi annunciato di valutare un impegno diretto, definito “doveroso” oltre che “entusiasmante”.

Centrosinistra già schierato con Michele Sodano

Sul fronte opposto, il centrosinistra ha già individuato il proprio candidato sindaco in Michele Sodano, sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva e Controcorrente.

Le forze politiche parlano di «una nuova stagione» per la città, puntando sulla valorizzazione delle potenzialità del territorio e sul contrasto allo spopolamento.

M5S, lista in arrivo

Il Movimento 5 Stelle ha avviato la fase operativa annunciando la presentazione di una propria lista. Nei prossimi giorni saranno resi noti i primi candidati.

«L’impegno sarà massimo per garantire un rinnovato slancio alla città e costruire una crescente credibilità politica – ha dichiarato Angelo Cambiano –. Vogliamo mettere al centro competenze e capacità di dare risposte concrete».

Di Rosa: “Serve chiarezza prima del voto”

Nel quadro già articolato si inserisce anche il progetto civico “Tutti insieme per una città normale”, con la candidatura a sindaco di Giuseppe Di Rosa.

Di Rosa punta sui temi ambientali e sulla chiarezza programmatica:

«È giusto che i cittadini conoscano prima del voto le reali intenzioni di chi si candida ad amministrare Agrigento». E aggiunge: «Difendere l’ambiente significa difendere la salute, la sicurezza e il futuro dei nostri figli». Ha già indicato anche tre assessori: Valentina Oliveri, Davide Dessì e Salvatore Tuzzolino.

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