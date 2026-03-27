Ad Agrigento torna la Granfondo MTB Valle dei Templi: partenza da Piano San Gregorio, percorso tra Montaperto e Giardina Gallotti e memorial dedicato a Giovanni Alessi. 🚴‍♂️

Le ruote pronte a graffiare la terra, il fiato corto delle salite e quel legame profondo con il territorio che trasforma una gara in qualcosa di più. Domenica 29 marzo 2026 Agrigento si prepara ad accogliere la terza edizione della Granfondo MTB Valle dei Templi, valida anche come secondo Memorial Giovanni Alessi.

L’evento è organizzato dall’ASD Akra Bike Agrigento, guidata dal presidente Christian Licata, e porterà in città atleti e appassionati della mountain bike per una giornata all’insegna dello sport e della condivisione.

Cuore logistico della manifestazione sarà Piano San Gregorio, in via Giuseppe La Loggia, punto di partenza e arrivo del percorso. Da qui, alle ore 9:30, prenderà il via la gara: gli atleti attraverseranno tratti di competenza provinciale, comunale e privata, toccando le località di Montaperto e Giardina Gallotti, prima di fare ritorno nuovamente a Piano San Gregorio.

L’arrivo dei primi corridori è previsto intorno alle 11:30, anticipando uno dei momenti più attesi della giornata: alle 12:15 sarà aperto il pasta party, offerto dalla società organizzatrice a partecipanti, accompagnatori e addetti ai lavori.

A seguire, alle 13:15, spazio alle premiazioni, con un momento particolarmente significativo: ad aprire la cerimonia sarà proprio il Memorial Giovanni Alessi, nel segno del ricordo e dei valori che lo sport sa trasmettere. Una giornata che unisce competizione, passione e memoria, con Agrigento ancora una volta protagonista su due ruote.

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