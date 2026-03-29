Nuova Igea Virtus – Castrum Favara 3-2. Ci stava perdere contro la squadra della città di Barcellona Pozzo di Gotto, ma subire 2 reti in 2 minuti ad inizio ripresa è davvero inconcepibile. Nel primo tempo al 22’ il portiere favarese Di Silvestro para il rigore a Samakè; al 25’ il vantaggio del Castrum con la rete del capitano Varela. A un minuto dal termine della prima frazione di gioco il raddoppio con Lanza. Nei primi 45 minuti: 0-2.

Nella ripresa succede di tutto con l’Igea che prima accorcia le distanza con Vacca, poi due minuti dopo la rete di Cicirello che vale il pareggio. La formazione messinese addirittura ribalta la gara al 65′ ancora un gol di Cicirello con un tiro da fuori area. Finisce con la festa dei padroni di casa. Tutta l’attenzione dei tifosi gialloblu adesso si sposta a giovedì al “Bruccoleri” con l’ Acireale per fare punti salvezza.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 29° giornata: Athletic Club Palermo 0-1; Città Di Acireale – Sambiase 1-2; Messina – Gelbison 1-2; Nuova Igea Virtus – Castrum Favara 3-2; Savoia – Ragusa 2-0; Vigor Lamezia – Vibonese 0-2; Sancataldese – Nissa 1-5; Città Di Gela – Paternò 2-1; Enna – Milazzo (si gioca mercoledì 8 aprile).

Classifica serie D – girone I: Nissa 56, Savoia e Athletic Club Palermo 54, Reggina 53, Nuova Igea Virtus (-5) 49, Gelbison e Sambiase 45, Milazzo 42, Città Di Gela (-1) 41, Vigor Lamezia 36, Enna e Vibonese 31, Ragusa e Città Di Acireale 1946 (-1) 29, Castrum Favara 27, Messina (-14) e Sancataldese 24, Paternò 18.

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