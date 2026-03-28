Al via i preparativi della Granfondo MTB Valle dei Templi: Agrigento pronta per il Memorial Giovanni Alessi

Manca ormai pochissimo alla terza edizione della Granfondo MTB Valle dei Templi, appuntamento atteso dagli appassionati e dedicato al secondo Memorial Giovanni Alessi.

Nel pomeriggio, a Piano San Gregorio, ad Agrigento, si sono svolte le ultime operazioni organizzative che hanno coinvolto addetti ai lavori e amanti della mountain bike, impegnati a curare ogni dettaglio in vista della gara.

Presenti anche il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, e il presidente dell’Akra Bike, Christian Licata, che hanno voluto seguire da vicino le fasi finali dei preparativi.

«Domani ci sarà questo campionato regionale ed è qualcosa di meraviglioso, sotto tutti i punti di vista, non solo sportivo», ha dichiarato il sindaco Miccichè ai nostri microfoni.

A fotografare il clima della vigilia è stato invece il presidente dell’Akra Bike, Christian Licata: «C’è tanto lavoro dietro, la stanchezza si fa sentire. Siamo davvero molto tesi per l’evento di domani. La partecipazione è stata importante e l’ansia è tanta, affinché vada tutto nel migliore dei modi».

Tutto pronto, dunque, per una giornata di sport che si preannuncia intensa e partecipata, nel segno della passione per la mountain bike e del ricordo di Giovanni Alessi.

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