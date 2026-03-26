Formazione e lavoro: ad Agrigento corsi gratuiti per disoccupati, focus sulla meccatronica

Una concreta opportunità di formazione e inserimento nel mondo del lavoro si apre ad Agrigento con i nuovi corsi gratuiti promossi da Euroform, rivolti a disoccupati tra i 18 e i 65 anni. Un’iniziativa che punta a trasformare il tempo della ricerca in un’occasione di crescita, con percorsi strutturati tra aula e stage in azienda.

I corsi, in partenza nei primi giorni di giugno, rientrano nell’ambito del Programma Operativo Complementare e sono pensati per fornire competenze immediatamente spendibili nei settori più richiesti dal mercato. Tra questi, particolare attenzione è rivolta al percorso per Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni, figura sempre più centrale in un comparto in continua evoluzione tra innovazione tecnologica e nuove esigenze di mobilità.

Il progetto non si limita alla formazione teorica, ma si sviluppa attraverso un modello integrato che prevede ore di laboratorio e soprattutto esperienze dirette in azienda. Proprio su questo aspetto si fonda uno degli elementi più qualificanti dell’iniziativa: la collaborazione con realtà imprenditoriali del territorio.

In questo contesto si inserisce l’accordo con Guadagni Spa, azienda di riferimento nel settore, che parteciperà attivamente al percorso formativo offrendo agli allievi la possibilità di confrontarsi con ambienti di lavoro reali, tecnologie aggiornate e competenze professionali di alto livello.

I corsi sono completamente gratuiti e prevedono anche un’indennità oraria per i partecipanti, a sostegno di un percorso che richiede impegno ma che può rappresentare un passaggio decisivo verso l’occupazione.

Le attività si svolgeranno ad Agrigento, nella sede di Piazza Fratelli Rosselli, confermando il ruolo di Euroform come punto di riferimento per la formazione professionale sul territorio.

📍 EUROFORM AGRIGENTO – INFORMAZIONI

Sede: Piazza Fratelli Rosselli, Agrigento

📞 Telefono: 0922 822166

☎️ Numero verde: 800 303011

💬 WhatsApp: 327 8861025

Un meccatronico è un professionista che unisce competenze di meccanica, elettronica e informatica per intervenire su sistemi e macchinari sempre più tecnologici.

Nel settore dell’autoriparazione, il tecnico meccatronico non si limita più a lavorare sui componenti meccanici tradizionali, ma è in grado di diagnosticare e riparare anche le parti elettroniche e digitali dei veicoli: centraline, sensori, sistemi di sicurezza, motori ibridi ed elettrici.

In pratica, è una figura completa e aggiornata, capace di utilizzare strumenti diagnostici avanzati e di intervenire su auto moderne sempre più complesse, dove meccanica ed elettronica sono strettamente integrate.

Guadagni Spa è una realtà imprenditoriale di riferimento nel territorio agrigentino nel settore dell’automotive, con una presenza consolidata nella vendita, assistenza e gestione di servizi legati al mondo dell’auto.

L’azienda si distingue per un’organizzazione strutturata e aggiornata, capace di operare su veicoli di ultima generazione, sempre più caratterizzati dall’integrazione tra meccanica, elettronica e sistemi digitali. Proprio per questo rappresenta un punto di riferimento anche sul piano della formazione, offrendo ambienti di lavoro moderni e tecnologie avanzate.

Negli anni, Guadagni Spa ha costruito un rapporto forte con il territorio, investendo non solo nello sviluppo aziendale ma anche nella crescita delle competenze professionali. In questa direzione si inserisce la collaborazione con Euroform, che consente agli allievi di confrontarsi direttamente con il mondo del lavoro, acquisendo esperienza pratica accanto a professionisti del settore.

Una sinergia che rafforza il legame tra formazione e occupazione, creando opportunità concrete per i giovani e per chi intende riqualificarsi in un ambito sempre più richiesto dal mercato.

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