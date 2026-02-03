Studente oggi, professionista domani: Euroform, la scuola che porta i giovani nel mondo del lavoro

C’è una strada diversa, concreta e sempre più scelta da tante famiglie agrigentine per accompagnare i ragazzi dai 13 ai 17 anni verso il futuro. È quella proposta da Euroform – Scuola professionale dei mestieri, realtà formativa presente ad Agrigento con le sedi di Piazza Fratelli Rosselli e via Pier Santi Mattarella, che punta su un modello educativo fortemente orientato al lavoro e alle competenze reali.

Un percorso formativo pratico e orientato al lavoro

Il percorso di Euroform consente di conseguire qualifica professionale e diploma di tecnico, integrando sin dal primo anno una didattica pratica svolta in laboratorio. Dal secondo al quarto anno entrano in gioco gli stage aziendali, vero punto di contatto tra scuola e mondo del lavoro, pensati per far maturare esperienza, consapevolezza e autonomia.

Un’offerta formativa ampia e strategica

Euroform propone indirizzi in settori molto richiesti dal mercato:

Benessere: acconciatore, estetista

acconciatore, estetista Produzioni alimentari: pasticceria, panetteria, pizzaiolo

pasticceria, panetteria, pizzaiolo Ristorazione e sala-bar

Riparazione veicoli a motore: meccanico, elettrico, ibrido, meccatronico

Un ventaglio di opportunità pensato per valorizzare talenti e inclinazioni personali.

Accessibilità e opportunità internazionali

Un elemento distintivo è la fornitura gratuita dei kit didattici e di laboratorio, segno di un approccio inclusivo e orientato al merito. Grazie al programma Erasmus+, gli studenti possono inoltre vivere esperienze formative anche all’estero.

Iscrizioni e open day

Le iscrizioni sono aperte fino al 14 febbraio e possono essere effettuate direttamente in sede, a Piazza Fratelli Rosselli, dove il personale è disponibile per orientare studenti e famiglie nella scelta del percorso più adatto.

Euroform aprirà le porte anche in occasione degli open day di:

Lunedì 9 febbraio , ore 15:00–18:00

, ore 15:00–18:00 Mercoledì 11 febbraio, ore 15:00–18:00

Momenti pensati per conoscere da vicino ambienti, laboratori e offerta formativa.

Iscrizione tramite portale UNICA

È possibile iscriversi anche tramite il portale UNICA, utilizzando il Codice AGCF125008 – Sede di Agrigento. Il percorso prevede:

Qualifica professionale al terzo anno

al terzo anno Diploma di tecnico al quarto anno

Un iter che unisce studio, pratica e reali opportunità occupazionali.

Contatti

Per informazioni: 0922 822166 (Sede di Agrigento)

