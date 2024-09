Rocco Hunt si esibirà al Mia Garden di Agrigento il 14 settembre! Il locale, ormai riconosciuto come uno dei punti di riferimento per gli eventi estivi in Sicilia, continua a distinguersi per la qualità delle sue serate.

Dopo aver ospitato artisti del calibro di Bob Sinclar e Gabry Ponte, la discoteca a cielo aperto si prepara ad accogliere il celebre cantante e rapper italiano Rocco Hunt. Vincitore della sezione “Nuove Proposte” al Festival di Sanremo 2014 con il brano “Nu juorno buono”, Rocco Hunt ha conquistato anche il Premio Emanuele Luzzati e il Premio Assomusica.

Divertimento e responsabilità al Mia Garden

Come di consueto, anche questo evento sarà all’insegna del divertimento responsabile, un principio guida per il Mia Garden, che continua a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di vivere le serate in sicurezza e rispetto delle regole.

In passato, il locale ha lanciato iniziative come “No smartphone” durante l’evento con Bob Sinclar, per incoraggiare i presenti a godersi la serata senza l’ossessione degli smartphone. Inoltre, con lo slogan “Bere non fa rima con guidare“, proposto in occasione della serata con Gabry Ponte, si è posto l’accento sull’importanza di un consumo consapevole di alcolici.

Per la serata del 14 settembre, con Rocco Hunt sul palco, il Mia Garden promuove un nuovo messaggio: “LA MUSICA È L’UNICA DROGA CHE DA’ INDIPENDENZA”, un chiaro invito a divertirsi senza ricorrere a sostanze stupefacenti.

L’evento, che ha già registrato un altissimo numero di prenotazioni e si avvicina al sold out, sarà riservato ai maggiorenni muniti di documento d’identità. I minorenni, invece, potranno partecipare solo se accompagnati da uno o entrambi i genitori o da un tutore legale, che dovrà presentare una delega firmata.

