EgoGreen è lieta di annunciare l’apertura di tre nuovi EgoPoint, rafforzando la propria presenza sul territorio. Le inaugurazioni si terranno il 27 settembre a San Biagio Platani, il 28 settembre a Canicattì, e il 29 settembre a Sommatino. Questa espansione rappresenta un passo importante per l’azienda, che mira a rendere le sue soluzioni energetiche sostenibili più accessibili a famiglie e imprese locali.

Durante le cerimonie di apertura, Marcello Giavarini, Presidente di EgoGreen, sarà presente per evidenziare il valore di questi nuovi centri per l’azienda e le comunità coinvolte. “Con l’apertura di questi EgoPoint, vogliamo consolidare il nostro impegno per un futuro sostenibile, avvicinando le nostre soluzioni energetiche ai nostri clienti,” ha dichiarato Giavarini. “Siamo fermamente convinti del potenziale delle energie rinnovabili e siamo entusiasti di poter supportare queste nuove comunità.”

Luca Puzzo, Direttore Generale di EgoGreen, ha aggiunto: “L’inaugurazione di questi nuovi punti fisici rispecchia la nostra filosofia aziendale, basata su trasparenza e vicinanza al cliente. In un settore complesso come quello dell’energia, è essenziale offrire non solo soluzioni digitali, ma anche un luogo fisico dove i clienti possano ricevere consulenze qualificate e supporto personalizzato.”

Giancarlo Lauriano, Responsabile Marketing di EgoGreen, ha concluso: “Questa espansione sottolinea la nostra missione di guidare la transizione energetica, fornendo soluzioni efficienti e rispettose dell’ambiente in tutta la regione.”

Le nuove aperture segnano un ulteriore passo avanti nella crescita di EgoGreen, rendendo l’energia sostenibile sempre più alla portata delle comunità locali.