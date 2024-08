Mia Garden: Evento del 22 agosto 2024 con Bob Sinclar

In vista dell’attesissima esibizione del DJ di fama internazionale Bob Sinclar, prevista per giovedì 22 agosto 2024 al Mia Garden di Agrigento, la Direzione invita tutti i fan a vivere appieno l’esperienza unicadella serata, limitando l’uso di dispositivi elettronici. Questo invito nasce in risposta a quanto recentemente avvenuto a Mykonos, dove l’artista ha espresso il proprio disappunto per l’eccessivo utilizzo dei cellulari durante le sue performance, definendo l’episodio come “il peggior concerto della mia carriera”.

La Direzione del Mia Garden fa eco a questa preoccupazione, esortando tutti i presenti a “VIVI… ANCHE SE NON CONDIVIDI!”. L’obiettivo è creare un’atmosfera più autentica e coinvolgente, permettendo a tutti di godersi il momento senza distrazioni digitali.

Bob Sinclar, celebre per successi internazionali come “Love Generation” e “World, Hold On”, si esibirà per la prima volta ad Agrigento, trasformando la consolle del Mia Garden in un vero e proprio palcoscenico da concerto. L’evento promette di essere memorabile, con un’attenzione particolare a vivere la musica nel modo più intenso e diretto possibile.

Di recente, un simpatico video proveniente dalla Puglia ha tentato di risollevare il morale del DJ, affranto dopo l’esperienza greca. Le protagoniste del video, nonna Graziella e Teresa dell’Antico Forno Santa Caterina di Altamura, hanno espresso solidarietà al DJ, affermando con ironia che “quando sentiamo la musica, noi balliamo”, e invitandolo a unirsi a loro. Questo video ha rapidamente conquistato il web, diventando virale su Instagram.

I biglietti per la serata del 22 agosto sono ancora disponibili, e il Mia Garden invita tutti a partecipare a questo evento straordinario, che trascende il semplice concetto di “discoteca”. Sarà un’occasione imperdibile per assistere a una performance che unisce musica, emozioni e un richiamo a vivere il presente.

Per acquistare i pochi biglietti, visita il sito ufficiale del Mia Garden. Non perdere l’opportunità di essere parte di una serata unica ad Agrigento con Bob Sinclar!

