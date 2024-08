Agrigento — Mancano ormai poche ore all’apertura ufficiale di “Mia Garden,” la nuova discoteca di Agrigento che promette di diventare il centro nevralgico delle notti estive siciliane. Dopo lunghi lavori e una serie di adempimenti burocratici, il sogno dei responsabili è finalmente diventato realtà, ed è con grande entusiasmo che annunciano l’inaugurazione della più grande discoteca con autorizzazione di pubblico spettacolo della zona.

Apertura ufficiale il 9 agosto

Venerdì 9 agosto sarà la serata inaugurale, un evento che servirà a scaldare i motori in vista di una stagione estiva ricca di appuntamenti. La discoteca “Mia Garden,” situata a Viale Cannatello, San Leone, Agrigento, è stata progettata per ospitare grandi eventi e punta a diventare un punto di riferimento non solo per gli agrigentini, ma per tutta la Sicilia.

Un calendario ricco di eventi imperdibili

Gli organizzatori hanno già stilato un calendario di eventi che promette di attirare un vasto pubblico. Ecco alcuni degli appuntamenti previsti per il mese di agosto:

Venerdì 9 agosto: Friday in the Garden

Friday in the Garden Sabato 10 agosto: A-Clark & Vinny

A-Clark & Vinny Mercoledì 14 agosto: Ferragosto in the Garden

Ferragosto in the Garden Venerdì 16 agosto: Giovedì all’Italiana

Giovedì all’Italiana Sabato 17 agosto: Noche de FUEGO

Noche de FUEGO Giovedì 22 agosto: BOB (l’attesissimo produttore discografico Bob Sinclar, per il quale è già iniziata con successo la prevendita dei biglietti)

BOB (l’attesissimo produttore discografico Bob Sinclar, per il quale è già iniziata con successo la prevendita dei biglietti) Sabato 24 agosto: Claudia Giannettino

Claudia Giannettino Venerdì 30 agosto: Giovedì all’Italiana

Giovedì all’Italiana Sabato 31 agosto: I 40 che ballano i 90

E queste sono solo alcune delle serate programmate per agosto. La discoteca intende mantenere alta l’attenzione anche nei mesi successivi, con eventi di grande richiamo.

Una discoteca a norma e sicura

Il “Mia Garden” è una discoteca costruita nel pieno rispetto delle normative vigenti, un aspetto che ha permesso ai suoi gestori di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie. Questo ne fa un luogo sicuro e accogliente, ideale per chi desidera trascorrere una serata di divertimento senza preoccupazioni.

Un sogno che diventa realtà

“Il sogno è diventato realtà,” ripetono con orgoglio i responsabili del progetto, sottolineando quanto sia stato impegnativo giungere a questo momento. “Vogliamo che ‘Mia Garden’ non sia solo un locale notturno, ma un vero e proprio punto di riferimento culturale e di intrattenimento per Agrigento e l’intera Sicilia,” hanno dichiarato.

Con queste premesse, “Mia Garden” si appresta a vivere una stagione di grande successo, proponendosi come la novità più attesa dell’estate 2024.