Delirio per Bob Sinclar al Mia Garden. Sold out per la discoteca più grande di Sicilia. Una serata memorabile che ha visto la star internazionale attirare gente da ogni parte dell’isola. Bob Sinclar, che è arrivato ad Agrigento direttamente dalla Grecia dove ha tenuto una delle sue tappe, ha messo d’accordo tutti. Intere generazioni hanno ballato e sono cresciute con le note della star francese. Ad aprire la pista Andrea Cassaro, Riccardo Gaz e Marco Catalano. Poi l’attesa è finita e Sinclar è salito in console per suonare i suoi pezzi più celebri. Agrigento città della discoteca quindi. Un’inversione di tendenza grazie allo sforzo del Mia Garden. Sono lontani infatti i tempi in cui si ballava al Jessica o al Circolo Velico. Oggi Agrigento ha una discoteca degna di questo nome, con nomi importanti in console. Ed il pubblico ha risposto alla grande. Saranno soddisfatti i gestori del Mia Garden, saranno contenti i tanti fan di Bob Sinclar. Soddisfatto anche Sincler che ha sentito il calore del pubblico siciliano.