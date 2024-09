Riparte la stagione dei treni storici che dal 14 settembre all’8 dicembre torneranno a viaggiare nelle più belle località turistiche della nostra Sicilia. Il progetto è promosso dall’assessorato regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato ed Fs Treni turistici italiani.

In 33 appuntamenti i treni passeranno per parchi archeologici, borghi antichi, nascosti e luoghi d’arte. Oltre ad Agrigento, nel parco archeologico della Valle dei Templi, in treno si potranno ammirare Santo Stefano di Camastra e Caltagirone, Siracusa, Castelvetrano, Selinunte e Modica in occasione della festa del cioccolato. Si raggiungeranno anche Giarre e Bronte.

Il direttore generale di Fondazione Ferrovie dello Stato, Luigi Cantamessa pone l’attenzione sul poter viaggiare più velocemente e sull’aumentare la ramificazione ferroviaria del territorio per permettere a tutti di raggiungere agevolmente i tanti luoghi ancora poco conosciuti dell’isola.

Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana, spiega inoltre che uno degli obiettivi del progetto è quello di destagionalizzare, di promuovere un turismo attivo tutto l’anno grazie al clima che lo consente e, come sottolinea Elvira Amata, assessore al Turismo, di dare ancora più risalto ad un patrimonio artistico e culturale immenso.

Secondo i dati forniti dal gruppo FS, dal 2018 ad oggi, a viaggiare a bordo dei treni storici sono stati 20 mila turisti. Un progetto importante quindi, che punta a crescere ancora di più e che rappresenta un passo importante per la Sicilia e per Agrigento, capitale della Cultura 2025.

Tutti gli appuntamenti con i treni storici in Sicilia:



sabato 14 settembre 2024 Treno della Ceramica Messina – Santo Stefano di Camastra



sabato 14 settembre 2024 Treno dei Templi Palermo – Agrigento Bassa – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)



domenica 15 settembre 2024 Treno dell’Arte Messina – Tusa



domenica 15 settembre 2024 Treno dei Templi Palermo – Agrigento Bassa – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)



sabato 21 settembre 2024 Treno del mito Catania – Taormina (pomeridiano/serale)



domenica 22 settembre 2024 Treno del mito Catania – Taormina



sabato 28 settembre 2024 Treno dei Templi Agrigento Centrale – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)



domenica 29 settembre 2024 Treno dei Templi Agrigento Centrale – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)



domenica 29 settembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano





sabato 5 ottobre 2024 Treno della Ceramica Catania – Caltagirone



sabato 5 ottobre 2024 Treno delle Stelle Palermo – Roccapalumba



domenica 6 ottobre 2024 Treno della Ceramica Catania – Caltagirone



domenica 6 ottobre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano



sabato 12 ottobre 2024 Treno di Ortigia Catania – Siracusa



sabato 12 ottobre 2024 Treno del Pistacchio Messina – Giarre (Circumetnea)



domenica 13 ottobre 2024 Treno del Mito Catania – Taormina



sabato 19 ottobre 2024 Treno della Ceramica Messina – Santo Stefano di Camastra



sabato 19 ottobre 2024 Treno del Pistacchio Siracusa – Giarre (Circumetnea)



domenica 20 ottobre 2024 Treno dell’Arte Messina – Santo Stefano di Camastra – Tusa



domenica 27 ottobre 2024 Treno dei Templi Palermo – Tempio di Vulcano – (Porto Empedocle)



domenica 27 ottobre 2024 Treno turistico Siracusa – Catania





domenica 3 novembre 2024 Treno turistico Palermo – Mazara del Vallo



domenica 10 novembre 2024 Treno storico Catania – Messina



domenica 10 novembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano



sabato 16 novembre 2024 Treno del Pistacchio Catania – Giarre (Circumetnea)



domenica 17 novembre 2024 Treno delle Stelle Palermo – Roccapalumba



domenica 24 novembre 2024 Treno dei Templi Palermo – Tempio di Vulcano (Porto Empedocle)



sabato 30 novembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano





domenica 1 dicembre 2024 Treno del Mare e delle Civiltà antiche Palermo – Castelvetrano



domenica 8 dicembre 2024 Treno del Cioccolato Siracusa – Modica



domenica 8 dicembre 2024 Treno del Cioccolato Caltanissetta – Modica