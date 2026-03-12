Mandorlo in Fiore, piano traffico per la fiaccolata e la giornata finale: ecco tutte le modifiche

La città si prepara ai momenti più attesi della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore e con l’arrivo delle manifestazioni clou cambia anche la viabilità. Il Comune di Agrigento ha infatti predisposto un piano straordinario del traffico per consentire lo svolgimento in sicurezza della Fiaccolata dell’Amicizia di venerdì 13 marzo e della grande giornata conclusiva di domenica 15 marzo.

Per sabato, invece, il piano della viabilità rimane invariato rispetto ai provvedimenti già in vigore.

Venerdì: modifiche alla viabilità per la Fiaccolata dell’Amicizia

Venerdì sera Agrigento sarà attraversata dalla tradizionale Fiaccolata dell’Amicizia, uno degli appuntamenti simbolo della festa che riunisce i gruppi folkloristici provenienti da tutto il mondo.

Per consentire lo svolgimento della sfilata saranno istituiti divieti di sosta e di transito nelle principali aree del centro cittadino interessate dal percorso, in particolare:

Piazza Pirandello

Via Atenea

Piazzale Aldo Moro

Piazza Marconi

Viale della Vittoria fino all’incrocio con via Gramsci

Le limitazioni alla circolazione serviranno a garantire la sicurezza dei partecipanti e del pubblico che, come ogni anno, seguirà numeroso la manifestazione.

Sabato viabilità invariata

Per la giornata di sabato, nel pieno degli eventi del Mandorlo in Fiore, non sono previste nuove modifiche alla circolazione: resterà in vigore il piano già predisposto nei giorni precedenti.

Domenica la grande sfilata finale: tutte le chiusure

Il piano traffico più articolato scatterà domenica 15 marzo, giornata conclusiva della manifestazione con la tradizionale sfilata dei gruppi folkloristici.

Dalle ore 8 e fino al termine della manifestazione saranno chiuse al traffico diverse arterie del centro:

Piazza Pirandello

Via Atenea

Piazza Marconi

Piazzale Aldo Moro

Viale della Vittoria nel tratto tra salita Alessi e piazza Marconi

nel tratto tra salita Alessi e piazza Marconi Via Empedocle

Via delle Torri

Via Acrone

Salita Coniglio

Via Crispi

Via Imera

Via Gramsci

Via Ragazzi del ’99 e piazzale Rosselli

Già dalla notte tra sabato e domenica (dall’1:00) scatteranno inoltre divieti di sosta con rimozione lungo gran parte delle strade interessate dal percorso.

Parcheggi e navette per il pubblico

Per agevolare l’arrivo dei visitatori sono state individuate diverse aree di parcheggio:

Piano San Gregorio

Parcheggio multipiano di via Empedocle

Piazzale Caos – Casa Pirandello

Viale Sicilia (Fontanelle)

Piazzale Ugo La Malfa

Previsto anche un servizio navetta gratuito per collegare i parcheggi con il centro e con l’area della Valle dei Templi, attivo dalle 8:30 alle 15:30 e poi nuovamente nel pomeriggio.

Il servizio sarà effettuato da TUA Trasporti Urbani Agrigento e SAIS Trasporti con collegamenti tra parcheggi, centro città e area archeologica.

Accessi consentiti

Durante le limitazioni potranno comunque circolare:

mezzi di soccorso

forze dell’ordine

taxi e NCC

bus navetta

veicoli con pass per disabili

mezzi autorizzati e stampa

Va sottolineato che al momento della pubblicazione sul nostro giornale gli organizzatori potrebbero apportare eventuali modifiche al piano della viabilità. L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e la sicurezza delle migliaia di visitatori attesi per il weekend finale del Mandorlo in Fiore.

