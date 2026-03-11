Mandorlo in Fiore, domenica navette gratuite per raggiungere il centro e la Valle dei Templi

In occasione della giornata conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, in programma domenica 15 marzo ad Agrigento, sarà attivo un servizio speciale di navette gratuite per facilitare gli spostamenti di cittadini e visitatori verso il centro città e la Valle dei Templi.

Il servizio, organizzato da TUA Srl e SAIS Trasporti S.p.A., sarà operativo in due fasce orarie: dalle ore 8:00 alle 15:30 e dalle 16:30 alle 19:00, per consentire al pubblico di partecipare agli appuntamenti conclusivi della manifestazione e ridurre il traffico nelle aree più frequentate.

I visitatori potranno lasciare la propria auto in alcune aree di parcheggio dedicate e raggiungere il centro con le navette. Sarà possibile utilizzare il parcheggio BLU di Piano San Gregorio, da cui partirà una navetta diretta verso Piazza Ugo La Malfa, indicata come parcheggio ARANCIONE.

Un secondo punto di sosta sarà il parcheggio VERDE di viale Sicilia, nella zona Fontanelle, collegato con Piazzale Rosselli, da cui sarà poi possibile raggiungere più facilmente il centro cittadino e le zone interessate dagli eventi.

Sono previste inoltre ulteriori corse per consentire ai visitatori di raggiungere la Valle dei Templi, dove si svolgerà uno degli appuntamenti più attesi della manifestazione: lo spettacolo finale con l’assegnazione del Tempio d’Oro, tradizionale riconoscimento al miglior gruppo folkloristico internazionale.

Per chi ha acquistato il biglietto dello spettacolo conclusivo, previsto alle ore 14:00 al Tempio della Concordia, viene consigliato di utilizzare le navette in partenza dal parcheggio ARANCIONE di Piazza Ugo La Malfa, soluzione ritenuta la più agevole per raggiungere l’area dell’evento.

Al termine della cerimonia, il deflusso dei partecipanti avverrà dall’area del Tempio di Ercole, dove saranno presenti le navette che accompagneranno i visitatori verso i principali parcheggi predisposti per la manifestazione: BLU (Piano San Gregorio), ARANCIONE (Piazza Ugo La Malfa) e VERDE (Viale Sicilia – Fontanelle).

L’obiettivo del servizio è facilitare l’accesso alle aree della festa e garantire una gestione più ordinata dei flussi di pubblico nel giorno conclusivo del Mandorlo in Fiore, tradizionalmente uno dei momenti di maggiore affluenza per la città.

