Nella suggestiva cornice della Valle dei Templi prende il via il nuovo ciclo di incontri promosso da AIS Agrigento-Caltanissetta in collaborazione con Casa Diodoros: degustazioni, racconti e aperitivi per valorizzare le eccellenze del territorio.

Un calice, una storia da raccontare e un luogo che da solo basta a rendere speciale l’esperienza. Nasce così “Storie da Bere – Incontri con i produttori”, la nuova iniziativa promossa da AIS delegazione Agrigento-Caltanissetta in collaborazione con Casa Diodoros, nel cuore della Valle dei Templi.

L’idea è quella di trasformare Casa Diodoros, all’interno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, in un vero e proprio salotto del gusto, dove il prodotto non viene soltanto degustato, ma anche raccontato attraverso la voce di chi lo realizza ogni giorno con passione, competenza e visione.

Il format prevede, a partire dalle 19, un talk esclusivo con il produttore ospite e, a seguire, un aperitivo curato da Casa Diodoros con degustazione guidata dei vini e delle eccellenze protagoniste della serata. Un percorso pensato per coniugare approfondimento culturale, convivialità e valorizzazione del territorio, in una delle location più affascinanti della Sicilia.

Ricco il calendario degli appuntamenti in programma. Si parte il 13 marzo con Gianfranco Lombardo di Tenute Lombardo, insieme ad Alessandro Mauro. Il 24 aprile sarà la volta di Calogero Caruana dell’Azienda Agricola Caruana, con Giusy Mauro. L’8 maggio spazio a Bernardo Di Miceli di Cantine Patria, affiancato da Nicola Butera.

Il calendario proseguirà il 29 maggio con Giusy Cipolla e Jerry Prestigiacomo di Apenera Gin, insieme a Fabiana Principato; il 4 giugno con Gaspare Pitanza e Valeria Vita del Microbirrificio Pitanbeer, con Lillo Trupia; l’11 giugno con Giuseppe Cipolla di Eracleo – Vigneti Minoa, con Michele Fanara; e infine il 19 giugno con Calogero Vassallo di Enoteca Cavatappi, con Daniele Vitello.

Il costo per ciascun incontro è di 20 euro. La prenotazione è obbligatoria per garantire l’esclusività dell’esperienza. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 351 6110085 e 377 3602787.

“Storie da Bere” si propone così come una nuova occasione per vivere la magia della Valle dei Templi da una prospettiva diversa: quella del gusto, del racconto e dell’incontro diretto con chi produce alcune delle migliori espressioni del territorio.

