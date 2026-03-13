Agrigento, 78° Mandorlo in Fiore, domenica 15 marzo eventi riprogrammati al Palacongressi: annullato lo spettacolo al Tempio della Concordia

Nell’ambito del 78° Mandorlo in Fiore, a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste per domenica 15 marzo, l’organizzazione comunica l’annullamento della sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei “Bambini del Mondo” e dei carretti siciliani delle ore 09:00 e dello spettacolo della cerimonia conclusiva, delle ore 14:00 presso il Tempio della Concordia.

I biglietti già acquistati saranno naturalmente rimborsati.

Per la giornata di domenica 15 marzo è stata quindi predisposta una riprogrammazione degli eventi, che si svolgeranno presso il Palacongressi di Agrigento.

Alle ore 11:00 è previsto lo spettacolo di folklore internazionale “L’abbraccio dei Popoli”.

Il costo del biglietto sarà di 9 euro.

Alle ore 14:30 si terrà invece la cerimonia conclusiva della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore, nel corso della quale sarà assegnato il Tempio d’Oro al gruppo vincitore, insieme agli altri riconoscimenti del Festival Internazionale del Folklore.

Il biglietto per assistere alla cerimonia avrà un costo di 12 euro.

I ticket per gli eventi saranno disponibili a partire dalle ore 17:30 di oggi, online sul sito www.agrigentoticket.it e presso il botteghino di Agrigento, in via Platone 5/D.

Per richieste e informazioni: Tel. 0922 25019.

Servizio WhatsApp al +39 3791601286.

Tutte le informazioni sul programma sono disponibili sull’app “Agrigento”, scaricabile da Play Store e Apple Store, e sulle pagine Facebook e Instagram “Mandorlo in Fiore Agrigento”. Il 78° Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con la Regione Siciliana, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la Camera di Commercio di Agrigento, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

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