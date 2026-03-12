RAFFADALI – Un brutto incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la strada statale 118, alle porte del centro abitato di Raffadali. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate tre autovetture.

Il bilancio è di due persone ferite, una delle quali in gravi condizioni. Il ferito più serio è stato trasferito in ospedale a bordo di un elisoccorso, atterrato nei pressi di un distributore di carburante lungo l’arteria. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agrigento, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118. I militari dell’Arma si stanno occupando dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

