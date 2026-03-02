Mandorlo in Fiore 2026: ecco il programma ufficiale, tra Tripode, sfilate e Tempio d’Oro

La città si prepara a vestirsi di folklore, musiche, costumi e messaggi di pace: dal 7 al 15 marzo 2026 Agrigento ospita la 78ª Sagra del Mandorlo in Fiore – Sagra della Primavera, insieme al 68° Festival Internazionale del Folklore e al 23° Festival Internazionale “I Bambini del Mondo”.

Il calendario, scandito tra centro storico, teatro e Valle dei Templi, mette in fila una settimana fitta di appuntamenti: sfilate, spettacoli, cerimonie e le grandi serate al Palacongressi, fino al gran finale al Tempio della Concordia con l’assegnazione del Tempio d’Oro 2026.

Si parte sabato 7 marzo: bande e iniziative per i più piccoli

L’apertura è dedicata anche ai bambini: alle 10.00 è previsto uno spettacolo all’Ospedale Pediatrico di Agrigento per i piccoli del reparto. Nel pomeriggio, alle 17.00, spazio alla sfilata di bande da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria.

Domenica 8 marzo: sfilate, piazza e “Torta della Pace”

Alle 10.00 entra in scena la festa con la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali e dei bambini (da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria). Nel pomeriggio, alle 16.00, esibizione in Piazza Cavour con i gruppi regionali; alle 16.30 arriva uno dei momenti simbolici, la Torta della Pace in Piazza Cavour. Alle 17.00 lo spettacolo musicale “La Sagra è Donna”, dedicato alla giornata dell’8 marzo.

Da lunedì 9 a mercoledì 11: Teatro Pirandello e doppie sfilate

Il programma entra nel vivo con il Teatro Pirandello protagonista e le sfilate in città.

Lunedì 9 marzo : alle 10.00 al Teatro Pirandello lo spettacolo del 23° Festival “I Bambini del Mondo” per le scuole. Alle 11.00 e alle 16.30 la sfilata dei gruppi folk da Piazza Pirandello a Piazza Cavour con esibizione in Piazza Cavour . In serata, alle 20.30 , di nuovo Teatro Pirandello con lo spettacolo del Festival.

Martedì 10 marzo: alle 10.00 spettacolo per le scuole al Teatro Pirandello; alle 11.00 sfilata ed esibizione in Piazza Cavour. Alle 15.30 al Museo Archeologico "Griffo" la conferenza "Scenari di Pace".

E attenzione: la Cerimonia di Accensione del Tripode dell’Amicizia . È fissata martedì 10 marzo alle 17.30 , con itinerario del Decumano , Accensione del Tripode , tema “Concordia Mundi – L’armonia del mondo” e show luminoso di droni al Tempio della Concordia (Valle dei Templi). In serata, alle 20.30 al Teatro Pirandello lo spettacolo del Festival “I Bambini del Mondo” con Premio Claudio Criscenzo .

Mercoledì 11 marzo: alle 10.00 spettacolo per le scuole al Teatro Pirandello; alle 11.00 e 16.30 sfilate ed esibizioni in Piazza Cavour. Alle 20.30 al Teatro Pirandello la serata "America Latina Folk".

Giovedì 12 marzo: Via Atenea diventa passerella

Alle 10.00 teatro per le scuole, poi le consuete sfilate delle 11.00 e 16.30 con esibizione in Piazza Cavour. La sera, alle 21.00, doppio appuntamento in Via Atenea: “Folk Moda” (defilé internazionale di costumi dal mondo) e, sempre alle 21.00, la Street Folk Fest, festa in città con i gruppi folk internazionali.

Venerdì 13: Prefettura, fiaccolata e grande serata al Palacongressi

La mattina alle 9.30 in Prefettura la cerimonia di ricevimento delle rappresentanze internazionali e lo scambio dei doni. Alle 11.00 sfilata ed esibizione in Piazza Cavour. Nel pomeriggio, alle 17.00 in Piazza Pirandello, saluto del sindaco e Fiaccolata dell’Amicizia (sfilata dei gruppi internazionali e dei bambini fino al Viale della Vittoria). Alle 21.00 al Palacongressi il 68° Festival Internazionale del Folklore presentato da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

Sabato 14: Pace, fraternità e doppia serata al Palacongressi

Alle 10.30 lungo la Via Sacra (Valle dei Templi) la Passeggiata della Pace e della Fraternità del Festival “I Bambini del Mondo”. Alle 11.00 sfilata ed esibizione in Piazza Cavour. Al Palacongressi due appuntamenti del 68° Festival: alle 16.00 e alle 21.00, sempre presentati da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro. In mezzo, alle 16.30, la preghiera interreligiosa per la pace nella Chiesa Madonna della Provvidenza (Via A. Manzoni, 162).

Domenica 15: sfilata conclusiva e Tempio d’Oro

La chiusura è affidata a due momenti chiave: alle 9.00 la sfilata dei gruppi folk internazionali, regionali, dei bambini e dei carretti siciliani da Piazza Pirandello al Viale della Vittoria. Alle 14.00, nella cornice del Tempio della Concordia, la cerimonia finale con l’assegnazione del Tempio d’Oro 2026, presentata da Clizia Fornasier e Carmelo Lazzaro.

L’occhio dei cittadini: torna anche “Fotografa il Mandorlo in Fiore”

Accanto agli eventi ufficiali, torna anche il concorso “Fotografa il Mandorlo in Fiore”, iniziativa che negli anni ha raccolto scatti capaci di raccontare la festa da un punto di vista diverso: volti, costumi, sfilate, dettagli e scene che diventano memoria collettiva e, insieme, promozione del territorio. Un modo concreto per far entrare la comunità dentro la Sagra, non solo da spettatrice ma da protagonista.

Una settimana intensa, tra cultura, tradizioni, musica e dialogo tra i popoli, che conferma la Sagra del Mandorlo in Fiore come uno degli eventi identitari più importanti di Agrigento e della Sicilia.

