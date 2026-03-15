“Una sagra oltre ogni aspettativa”: dalle parole di Carmelo Cantone il racconto del 78° Mandorlo in Fiore vinto dal Messico

AGRIGENTO –Cantone: “Una sagra al di sopra di ogni aspettativa” «Una sagra al di sopra di ogni aspettativa» ha dichiarato Cantone, sottolineando come il maltempo non abbia fermato la festa: «Il tempo ha colpito l’ultima giornata, ma ce l’abbiamo fatta lo stesso, con due spettacoli. La gente non voleva andare via dal teatro: sentimenti di amore, fratellanza e pace, non solo tra i popoli ma anche tra la nostra gente».

Cantone ha evidenziato il valore umano dell’edizione: «Questa sagra ha trasmesso tanto cuore ad Agrigento. È stata una manifestazione musicale, colorata, dominata dal folklore, ma soprattutto caratterizzata da un abbraccio caloroso che il nostro territorio ha voluto dare a tutti i Paesi partecipanti».

Il prefetto Caccamo: “Un’edizione che sarà ricordata”

A seguire è intervenuto il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, che ha rimarcato la capacità organizzativa della macchina del Mandorlo in Fiore:

«È stata una settimana meravigliosa. Abbiamo davvero sentito l’abbraccio di Agrigento verso il mondo intero. Il Mandorlo in Fiore è questo: un messaggio di pace, amicizia e dialogo tra i popoli.

Il nostro territorio ha dimostrato ancora una volta di saper accogliere, emozionare e unire. È stata un’edizione straordinaria, nonostante il maltempo, e il successo del Messico è il coronamento di una festa che ha coinvolto tutti.»

Il sindaco Miccichè: “Agrigento ha abbracciato il mondo”

La chiusura è stata affidata al sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che ha definito l’edizione «una settimana meravigliosa»:

«Nonostante le condizioni meteo avverse, siamo riusciti a garantire una bellissima edizione, che verrà ricordata. Ringrazio il Parco Archeologico e l’architetto Sciarratta per averci permesso di proseguire il festival.

Ha vinto il Messico, secondo la Colombia e terza la Georgia: premi meritati, scelti anche dalla giuria popolare.

Porterò con me un ricordo fortissimo: i temi della pace, oggi più che mai importanti, e la grande partecipazione della città. Durante la sfilata ho percepito nei volti dei cittadini soddisfazione, orgoglio e affetto. Questo è il ricordo più bello.»

Il gruppo del Messico si aggiudica il Tempio d’Oro del 68° Festival internazionale del Folklore, nell’ambito della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Succede al Cile. A causa del maltempo, la cerimonia conclusiva si è svolta al Palacongressi di Villaggio Mosè.

Argento alla Colombia, bronzo alla Georgia

Il Tempio d’Argento è stato assegnato alla Colombia, mentre il Tempio di Bronzo è andato al gruppo della Georgia.

Miglior costume: Ucraina

Il premio per il miglior costume dell’edizione è stato attribuito all’Ucraina, per la qualità simbolica e la ricchezza estetica dei propri abiti tradizionali.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp