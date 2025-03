Agrigento – Nell’ambito della 77ª edizione del Mandorlo in Fiore, i principali eventi della manifestazione saranno trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook “Mandorlo in Fiore Agrigento” e “Agrigento Oggi”, oltre che sul canale YouTube “Welcome Network AG”. Una splendida occasione per vivere la magia di uno degli eventi più attesi dell’anno, anche a distanza.

Ecco il calendario degli eventi che saranno trasmessi in diretta:

Martedì 11 marzo – Accensione del Tripode dell’Amicizia

– Accensione del Tripode dell’Amicizia Venerdì 14 marzo – Fiaccolata dell’Amicizia (ore 17:00)

– Fiaccolata dell’Amicizia (ore 17:00) Domenica 16 marzo – Tempio d’Oro (ore 14:00)

