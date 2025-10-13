ad Agrigento dal 7 al 15 marzo 2026

È già tempo di Mandorlo in Fiore. Ad Agrigento, si guarda avanti con entusiasmo e programmazione: la 78ª edizione della festa più attesa dagli agrigentini si svolgerà da sabato 7 a domenica 15 marzo 2026. L’annuncio ufficiale è arrivato nelle scorse ore direttamente dal sindaco Francesco Miccichè, dall’assessore ai Grandi Eventi e alla Polizia Locale, nonché organizzatore della manifestazione Carmelo Cantone, e dall’assessore alla Cultura Sandro Montalbano.

«Conoscere molto in anticipo e con certezza la data di svolgimento dell’evento Mandorlo in Fiore è fondamentale – spiegano i tre rappresentanti dell’amministrazione – perché consente soprattutto agli operatori del settore turistico di programmare per tempo i propri pacchetti e le offerte, comprendendo anche la meta di Agrigento».

Il Mandorlo in Fiore è molto più di una semplice festa: è un simbolo radicato nel cuore della città, che ne incarna identità, cultura, storia e spirito di accoglienza. Tradizionalmente accompagnato da danze folkloristiche, bande musicali, cortei in costume e appuntamenti internazionali, l’evento è da sempre un inno alla pace e alla fratellanza tra i popoli del mondo, e ogni anno attira migliaia di visitatori, turisti e cittadini.

«L’Amministrazione – aggiungono – sta già lavorando per garantire una manifestazione all’altezza delle aspettative, sulla scia delle edizioni precedenti. Vi aspettiamo ad Agrigento, dal 7 al 15 marzo 2026, per un Mandorlo in Fiore ancora più coinvolgente e partecipato».

Una scelta strategica, quella di comunicare le date con largo anticipo, che rafforza la vocazione turistica della città, in linea con l’anno da Capitale Italiana della Cultura, che renderà il 2026 un momento storico per Agrigento.Confcommercio Agrigento: “Positiva la tempestiva comunicazione delle date del Mandorlo in Fiore 2026. Ora si riunisca la Consulta del Turismo per lavorare insieme al successo dell’evento.”

La delegazione di Confcommercio Agrigento accoglie con grande favore l’annuncio ufficiale delle date del 78° Mandorlo in Fiore, che si svolgerà dal 7 al 15 marzo 2026.

“Conoscere con largo anticipo il periodo di svolgimento della manifestazione — dichiarano i rappresentanti di Confcommercio Agrigento — è una notizia estremamente positiva per tutto il comparto economico e turistico della città. La certezza delle date consente agli operatori di programmare con adeguato anticipo pacchetti, offerte e strategie di accoglienza, valorizzando così la ricaduta economica e d’immagine che il Mandorlo in Fiore genera ogni anno.”

Confcommercio Agrigento sottolinea, inoltre, la necessità di riattivare la Consulta del Turismo, ferma ormai da due anni, affinché torni ad essere luogo di confronto e collaborazione tra amministrazione comunale, associazioni di categoria e operatori del settore.

“La Consulta del Turismo è uno strumento fondamentale per condividere idee, proposte e soluzioni utili a migliorare l’organizzazione e la promozione della festa più importante di Agrigento — dichiara Francesco Picarella, presidente della delegazione di Confcommercio Agrigento. — È necessario che venga convocata al più presto per costruire, tutti insieme, un percorso condiviso che valorizzi al massimo il Mandorlo in Fiore e, con esso, l’intero sistema turistico cittadino.”

Il tessuto economico locale ha a cuore la riuscita della manifestazione, simbolo della cultura, della bellezza e dell’accoglienza di Agrigento.

