Il Messico vince il Tempio d’Oro del 68° Festival del Folklore al Mandorlo in Fiore 2026. Premi a Colombia, Georgia, Ucraina, Serbia e Ungheria.

Il Messico vince il Tempio d’Oro del 68° Festival internazionale del Folklore

Il gruppo del Messico si aggiudica il Tempio d’Oro del 68° Festival internazionale del Folklore, nell’ambito della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Succede al Cile. A causa del maltempo, la cerimonia conclusiva si è svolta al Palacongressi di Villaggio Mosè.

Argento alla Colombia, bronzo alla Georgia

Il Tempio d’Argento è stato assegnato alla Colombia, mentre il Tempio di Bronzo è andato al gruppo della Georgia.

Miglior costume: Ucraina

Il premio per il miglior costume dell’edizione è stato attribuito all’Ucraina, per la qualità simbolica e la ricchezza estetica dei propri abiti tradizionali.

Premio “Casesa”: Serbia

Il premio “Casesa” è stato vinto dalla Serbia, riconosciuta per l’autenticità della propria espressione folklorica.Il Messico succede al Cile. Premi a Colombia, Georgia, Ucraina, Serbia e Ungheria. Il “Costa del Mito” alla Georgia.

Premio della stampa “Ugo Re Capriata” al Messico

Il premio della stampa “Ugo Re Capriata” 2026, assegnato dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Agrigento, va al Gruppo del Messico.

Nelle motivazioni si sottolinea la capacità del gruppo di rappresentare, con autenticità, energia e raffinatezza artistica, la ricchezza culturale del Paese. Coreografie coinvolgenti, costumi dal forte valore simbolico e una notevole espressività scenica hanno trasformato ogni esibizione in un incontro tra popoli e tradizioni, incarnando pienamente i valori del Mandorlo in Fiore: dialogo, amicizia e celebrazione della diversità.

Migliore musica: Ungheria

Il premio per la migliore musica è stato assegnato all’Ungheria. Valentina, componente dello stesso gruppo, è stata proclamata Miss Primavera.

Premio “Costa del Mito” alla Georgia

Il premio “Costa del Mito”, conferito dalla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, è stato assegnato al gruppo della Georgia.

Le motivazioni evidenziano la capacità degli artisti di raccontare, attraverso danze, musiche e costumi tradizionali, la storia e l’identità del proprio Paese. Ogni gesto, ritmo e colore ha evocato paesaggi, emozioni e suggestioni della Georgia, trasformando l’esibizione in un viaggio culturale autentico.

Il gruppo ha dimostrato come il folklore possa essere un potente strumento di promozione turistica e di dialogo tra i popoli. «Per la capacità di valorizzare la propria identità culturale e di condividerla con il mondo, conferiamo con orgoglio il premio “Costa del Mito”» – si legge nelle motivazioni.

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