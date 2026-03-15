Il Messico vince il Tempio d’Oro del 68° Festival del Folklore al Mandorlo in Fiore 2026. Premi a Colombia, Georgia, Ucraina, Serbia e Ungheria.
Il Messico vince il Tempio d’Oro del 68° Festival internazionale del Folklore
Il gruppo del Messico si aggiudica il Tempio d’Oro del 68° Festival internazionale del Folklore, nell’ambito della 78ª edizione del Mandorlo in Fiore. Succede al Cile. A causa del maltempo, la cerimonia conclusiva si è svolta al Palacongressi di Villaggio Mosè.
Argento alla Colombia, bronzo alla Georgia
Il Tempio d’Argento è stato assegnato alla Colombia, mentre il Tempio di Bronzo è andato al gruppo della Georgia.
Miglior costume: Ucraina
Il premio per il miglior costume dell’edizione è stato attribuito all’Ucraina, per la qualità simbolica e la ricchezza estetica dei propri abiti tradizionali.
Premio “Casesa”: Serbia
Il premio “Casesa” è stato vinto dalla Serbia, riconosciuta per l’autenticità della propria espressione folklorica.Il Messico succede al Cile. Premi a Colombia, Georgia, Ucraina, Serbia e Ungheria. Il “Costa del Mito” alla Georgia.
Premio della stampa “Ugo Re Capriata” al Messico
Il premio della stampa “Ugo Re Capriata” 2026, assegnato dall’Associazione Siciliana della Stampa – Sezione di Agrigento, va al Gruppo del Messico.
Nelle motivazioni si sottolinea la capacità del gruppo di rappresentare, con autenticità, energia e raffinatezza artistica, la ricchezza culturale del Paese. Coreografie coinvolgenti, costumi dal forte valore simbolico e una notevole espressività scenica hanno trasformato ogni esibizione in un incontro tra popoli e tradizioni, incarnando pienamente i valori del Mandorlo in Fiore: dialogo, amicizia e celebrazione della diversità.
Migliore musica: Ungheria
Il premio per la migliore musica è stato assegnato all’Ungheria. Valentina, componente dello stesso gruppo, è stata proclamata Miss Primavera.
Premio “Costa del Mito” alla Georgia
Il premio “Costa del Mito”, conferito dalla DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, è stato assegnato al gruppo della Georgia.
Le motivazioni evidenziano la capacità degli artisti di raccontare, attraverso danze, musiche e costumi tradizionali, la storia e l’identità del proprio Paese. Ogni gesto, ritmo e colore ha evocato paesaggi, emozioni e suggestioni della Georgia, trasformando l’esibizione in un viaggio culturale autentico.
Il gruppo ha dimostrato come il folklore possa essere un potente strumento di promozione turistica e di dialogo tra i popoli. «Per la capacità di valorizzare la propria identità culturale e di condividerla con il mondo, conferiamo con orgoglio il premio “Costa del Mito”» – si legge nelle motivazioni.
Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp