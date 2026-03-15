22ª giornata Promozione Girone D: Priolo F.C. vola a +4, rinviata Sommatinese–Qal’At

Nella 22ª giornata del Campionato di Promozione – Girone D, il Priolo F.C. conquista tre punti fondamentali sul campo del Canicattini, imponendosi grazie alla rete lampo di Alessio Ferla, arrivata al 3’ del primo tempo. Un successo pesante che permette ai siracusani di salire a +4 sul secondo posto.

A inseguire rimane l’Akragas SLP, che nonostante la vittoria del Priolo mantiene il passo superando un ottimo Santa Croce Camerina. Decisivi la doppietta del bomber Ten Lopez e il gol del centrocampista Charles King.

Colpo di giornata per l’Atletico Megara, che batte 3-2 il Pro Ragusa grazie a una straordinaria tripletta di Claudio Fichera, arrivata allo scadere del secondo tempo. Il Pro Ragusa resta così al 5° posto con 35 punti, senza riuscire a sfruttare la contemporanea sconfitta del Santa Croce, fermo al 4° posto con 37 punti.

Vittoria pesante in chiave salvezza per il Frigintini Modica, che supera 2-1 lo Scicli. Giornata trionfale anche per il Gymnica Scordia, autore di un roboante 7-0 ai danni del Gela: un risultato che consolida il 3° posto e porta a +5 il margine proprio sul Santa Croce.

Non si è disputata, invece, la sfida tra Sommatinese Calcio e Qal’At, in programma alle 15:00: le avverse condizioni meteorologiche hanno reso il terreno di gioco impraticabile, costringendo al rinvio. Con quattro giornate al termine, ogni punto diventa decisivo: la corsa alla promozione e quella per la salvezza sono più aperte che mai.

NEll’anticipo del sabato l’Akragas aveva battuto 3-0 il Santa Croce. Il prossimo appuntamento per i biancoazzurri è domenica prossima sul campo di Scordia, per una sfida fondamentale in campionato. In Coppa Italia l’Akragas tornerà invece in campo il mercoledì successivo a Capo d’Orlando,, sul terreno del “Ciccino Micale”, per disputare la gara di ritorno. I biancoazzurri partono dal vantaggio del 3-1 dell’andata e dovranno difendere il risultato per conquistare l’accesso alle semifinali. In sala stampa – Akragas–Santa Croce, Catania e Rosato: “Squadra in crescita, avanti con serenità”

Ecco i risultati della 22ª giornata del Campionato di Promozione – Girone D, ordinati in modo pulito, leggibile e pronti per essere inseriti nell’articolo o in un box‑risultati.

🟦 22ª Giornata – Risultati

Sabato 14 marzo

Orario Casa Risultato Trasferta 15:00 Gela 0 – 7 Gymnica Scordia 15:30 Akragas SLP 3 – 0 Santa Croce Soccer

Domenica 15 marzo

Orario Casa Risultato Trasferta 15:00 Atletico Megara 1908 3 – 2 Pro Ragusa 15:00 Città di Canicattini 0 – 1 Priolo F.C. 15:00 Frigintini 2 – 1 Scicli 15:00 Noto Calcio 1 – 2 Serradifalco 15:00 Sommatinese Calcio RINVIATA Qal’At

Perfetto! Ecco la classifica aggiornata dopo la 22ª giornata del Campionato di Promozione – Girone D, ordinata e pronta per essere inserita in articolo, social o box‑grafico.

🟩 Classifica – Promozione Girone D (22ª giornata)

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1️⃣ Priolo F.C. 61 22 20 1 1 53 11 +42 2️⃣ Akragas SLP 57 22 18 3 1 59 10 +49 3️⃣ Gymnica Scordia 42 22 12 6 4 44 24 +20 4️⃣ Santa Croce Soccer 37 21 10 7 4 37 22 +15 5️⃣ Pro Ragusa 35 22 10 5 7 43 26 +17 6️⃣ Serradifalco 31 22 9 4 9 40 35 +5 7️⃣ Noto Calcio 30 22 8 6 8 47 32 +15 8️⃣ Città di Canicattini 27 22 7 6 9 37 37 0 9️⃣ Atletico Megara 1908 25 22 8 1 13 28 48 −20 🔟 Qal’At 24 21 7 3 11 23 34 −11 11 Sommatinese Calcio 23 20 6 5 9 29 41 −12 12 Frigintini (−1) 16 22 5 2 15 18 52 −34 13 Scicli 16 22 3 7 12 19 40 −21 14 Gela 2 22 0 2 20 12 77 −65

📌 Legenda zone

🟩 Eccellenza (promozione diretta)

🔵 PlayOff

🟧 PlayOut

🔴 Prima Categoria (retrocessione)



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