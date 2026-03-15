Di Mauro (MpA): “Serve un candidato sindaco capace di delegare”. Centrodestra ancora diviso ad Agrigento

AGRIGENTO – «Spero che la città ci aiuti a individuare questo sindaco». Con queste parole Roberto Di Mauro, esponente dell’MpA, ha commentato ai microfoni di Bibbirria lo stallo che attraversa il centrodestra agrigentino nella scelta del candidato unitario per le prossime amministrative.

Di Mauro ha lanciato un appello diretto alla società civile: «Ci aiuti nel senso che si faccia avanti qualche professionista che voglia dedicarsi alla città, che abbia la capacità di delegare un po’ la sua attività, la sua azienda o il suo studio ai collaboratori per dedicarsi alla città. Lo vogliamo dire che il candidato sindaco deve avere la capacità di delegare, che è molto più importante di qualsiasi altra capacità? Dipende dalla natura della persona».

Un messaggio che sembra rivolgersi a un profilo nuovo, esterno ai nomi storici della politica locale.

Il nodo Sodano e le tensioni nel centrodestra

L’intervista ha toccato anche il tema più delicato: la possibile candidatura dell’ex sindaco Calogero “Lillo” Sodano, oggi vicino agli 80 anni. Di Mauro è stato pungolato sul fatto che l’età avanzata potrebbe non renderlo il candidato ideale per guidare la coalizione.

Il centrodestra, infatti, appare oggi profondamente diviso. Da una parte MpA, Forza Italia e Udc, che hanno indicato proprio Sodano come candidato. Dall’altra Lega e Democrazia Cristiana, che sostengono invece Luigi Gentile.

Una frattura netta, che al momento non trova una sintesi.

Fratelli d’Italia tenta la mediazione

Nel mezzo c’è Fratelli d’Italia, impegnato in un difficile lavoro di ricucitura. Il partito ha scelto una linea attendista: ogni decisione è rinviata a dopo il referendum del 22 e 23 marzo, data indicata dal commissario regionale Luca Sbardella come momento in cui si tornerà a discutere con maggiore intensità delle amministrative.

Nel frattempo, però, il tempo scorre.

Il rischio: lasciare spazio agli altri candidati

Più passa il tempo, più lo stallo rischia di trasformarsi in un vantaggio per gli altri candidati già in campo:

Michele Sodano , sostenuto dal centrosinistra

, sostenuto dal centrosinistra Giuseppe Di Rosa, candidato civico

Entrambi stanno già lavorando sul territorio, mentre il centrodestra appare ancora fermo ai blocchi di partenza.

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