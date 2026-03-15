Il fondotinta ha da sempre un compito essenziale: uniformare il colorito della pelle, di volto e scollatura dove viene applicato di solito, e preparare una buona base per il trucco. Oggi che la tendenza in cosmetica è a scegliere prodotti multifunzione, però, i fondotinta sono spesso anche prodotti che aiutano a idratare e nutrire la pelle o a prevenire e correggere i segni del tempo e da considerare, per questo, parte integrante della skincare quotidiana: diventa sempre più importante così scegliere il fondotinta giusto.

Fondotinta: qual è quello migliore per ogni tipologia di pelle

Come avviene anche per altri prodotti di make-up fondotinta e tipologia di pelle è l’accoppiata a cui prestare più attenzione se l’obiettivo è ottenere un trucco duraturo e valorizzante. Una pelle secca ha bisogno, infatti, di un prodotto idratante e nutriente, che le dia un aspetto più sano e riesca a bilanciare bene l’effetto ulteriormente seccante che rischiano di avere alcuni prodotti per il make-up. Se stai cercando il prodotto perfetto per il tuo make-up fondotinta, online puoi trovare tante opzioni tra cui scegliere. Sul sito di Pinalli sono disponibili i fondotinta più di tendenza del momento, con formule e finish diversi per adattarsi a ogni esigenza di pelle e risultato desiderato.

Al contrario la pelle grassa necessita di prodotti che riducano quell’effetto lucido che si manifesta soprattutto nella “zona T” e che non ostruiscano eccessivamente, anzi lascino liberi di respirare, i pori. Anche la pelle sensibile e la pelle a tendenza acneica hanno esigenze specifiche di cui sarebbe bene tenere conto quando si tratta di scegliere il fondotinta per evitare che, una volta applicato, abbia effetti completamente opposti a quelli sperati come, nel caso di specie, creare irritazioni o far notare più che nascondere impurità e imperfezioni.

Liquido, compatto, in stick, minerale: come scegliere la formulazione giusta del fondotinta

Ingredienti e attivi sicuri, di buona qualità e pensati per rispondere alle esigenze delle varie tipologie di pelle possono fare la differenza, ma anche la formulazione conta nella scelta del miglior fondotinta. I fondotinta liquidi sono più indicati, per esempio, per le pelli secche che hanno bisogno di un boost di idratazione e nutrizione e che potrebbero giovare per questo anche dell’uso dei più moderni fondotinta in siero o skin tint dalle formule ancora più concentrate. Per le pelli grasse meglio preferire fondotinta compatti o i classici fondotinta in polvere che hanno uno spiccato effetto opacizzante. Quando l’esigenza è coprire le imperfezioni, e tanto più queste sono evidenti, il consiglio è di scegliere un fondotinta in stick che garantisce grande precisione nell’applicazione. Per le pelli sensibili tra i migliori fondotinta ci sono i fondotinta minerali che, essendo privi di profumi e composti per lo più di elementi naturali, non creano irritazione.

Dalla tonalità al finish: sono i dettagli che fanno il miglior fondotinta

Naturalmente tonalità, coprenza e finish sono altri elementi importanti di cui tenere conto al momento di scegliere il fondotinta. Quanto al colore del fondotinta il consiglio è di partire dal sottotono (caldo, freddo o neutro) della propria pelle e scegliere un prodotto che possa riequilibrarlo, aggiungendo un tocco più freddo per esempio quando l’incarnato è eccessivamente roseo o al contrario una sfumatura ambrata o dorata quando il sottotono è troppo freddo. I fondotinta più coprenti sono in genere consigliati quando la necessità è di correggere delle imperfezioni, come sulle pelli acneiche per esempio; al contrario i fondotinta leggeri sono l’ideale per le pelli mature o quando si vuole ottenere un effetto più acqua e sapone. Scegliere fondotinta liquidi consente di dosare la quantità da applicare e ottenere al bisogno un effetto più o meno coprente. Un fondotinta dall’effetto matt è consigliabile per chi ha pelle grassa o mista e la necessità, quindi, di tenere sotto controllo l’eccessiva lucidità di alcune zone in particolare. Un fondotinta illuminante può essere consigliato, invece, per le pelli più mature che possono apparire spente.

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