Vigor Lamezia – CastrumFavara 1-2. Una vittoria meritatissima. Tre punti pesanti verso la salvezza per il CastrumFavara. La partita. All’8′ il vantaggio dei padroni di casa con la rete di Pussetto. Tante le occasiono sciupate dal Favara prima del pareggio del 18enne Mattia Lanza. Al 23′ miracolo del portiere Sabella che nega il gol ai gialloblu sventando una doppia conclusione di Tripicchio e Varela. Al 25′ lo stesso Varela sfiora il pari con una conclusione di testa.

Al 27′ traversone di Francofonte, conclusione di Ferrante da ottima posizione ma il pallone finisce fuori. Al 35′ il forcing del Favara viene premiato con la conclusione sotto porta del giovanissimo Mattia Lanza. È il pareggio. Meritato.

Al 42′ Tripicchio dalla distanza conclude a rete. Parata di Sabella. Le due squadre vanno a riposo con il punteggio di 1-1. Al 51′ il CastrunFavara in vantaggio con il capitano Varela con un colpo di testa su cross di Tripicchio. Al 65′ Lo Duca vicino al gol con una deviazione sottoporta, nulla da fare. Al 75′ la grande occasione della Vigor Lamezia per pareggiare i conti ma Di Silvestro è strepitoso mandando il pallone in angolo. La gara finisce qui con la festa dei gialloblu.

I risultati del campionato di serie D – girone I, 27° giornata: Città Di Acireale – Enna (rinviata); Vigor Lamezia – Castrum Favara 1-2; Athletic Club Palermo – Paternò 4-2; Messina – Nissa 0-1; Nuova Igea Virtus – Reggina (rinviata); Ragusa – Vibonese 0-0; Sancataldese – Sambiase 0-1; Savoia – Gelbison 1-1; Città Di Gela – Milazzo 1-1.

Classifica serie D – girone I: Athletic Club Palermo 54, Savoia 51, Nissa 50, Reggina 47, Nuova Igea Virtus (-5) 45, Gelbison 41, Milazzo e Sambiase 39, Città Di Gela (-1) 38, Vigor Lamezia 35, Enna 30, Ragusa 28, Vibonese 27, Sancataldese e Castrum Favara 24, Messina (-14) e Città Di Acireale 1946 (-1) 23, Paternò 17.

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