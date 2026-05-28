Seggi ad Agrigento, i calcoli dopo il ballottaggio: Alonge capo dell’opposizione può cambiare gli equilibri

Ad Agrigento tiene banco la questione della definizione dei seggi in Consiglio comunale che, tra ipotesi, calcoli e ricalcoli, è tutt’altro che definitiva. L’ufficialità arriverà soltanto dopo il turno di ballottaggio e con la proclamazione del sindaco nella sezione numero uno, atto che sarà firmato da un magistrato incaricato.

Secondo una ricostruzione fatta da una parte del centrodestra che sostiene Dino Alonge, nel caso ipotetico in cui il candidato sindaco dovesse perdere al ballottaggio, scatterebbe quanto previsto dalla legge elettorale: il candidato sindaco non eletto entrerebbe comunque in Consiglio comunale come capo dell’opposizione.

Questo significherebbe che, rispetto all’attuale distribuzione dei seggi, Alonge andrebbe ad occupare un posto inizialmente attribuito alla Lega. Di conseguenza, l’area Mpa–Grande Sicilia, che ha sostenuto e proposto la candidatura di Dino Alonge, potrebbe ritrovarsi con un quarto consigliere comunale, andando così a infoltire il gruppo vicino all’onorevole Roberto Di Mauro.

Si tratta però, al momento, soltanto di simulazioni e interpretazioni basate sul metodo D’Hondt, che non trovano ancora alcun riscontro ufficiale.

Scenario opposto, invece, nel caso in cui Dino Alonge dovesse vincere il ballottaggio: il ventiquattresimo posto in aula verrebbe occupato da Michele Sodano, in qualità di candidato sindaco sconfitto, lasciando sostanzialmente invariato l’attuale quadro della distribuzione dei seggi.

Dietro i numeri, però, si starebbe consumando anche una partita tutta tecnica. In queste ore, tra studi dei verbali, simulazioni e riletture dei quozienti, le varie coalizioni starebbero cercando di capire quale potrebbe essere il reale assetto dell’aula dopo il ballottaggio.

Il nodo ruota attorno all’applicazione del metodo D’Hondt e ai meccanismi previsti dalla legge elettorale siciliana nei Comuni sopra i 15 mila abitanti, dove premio di maggioranza, resti e attribuzione finale dei seggi possono modificare sensibilmente gli equilibri politici.

Ad Agrigento, poi, pesa anche un altro elemento: il centrodestra si è presentato spaccato già al primo turno. Una variabile che rende ancora più complicata la lettura dei numeri e alimenta interpretazioni differenti tra le varie aree politiche. Per questo, fino alla proclamazione ufficiale del sindaco e alla verifica definitiva dei verbali da parte dell’ufficio centrale elettorale, ogni ipotesi resta soltanto ufficiosa. Leggi anche: Agrigento, ecco il nuovo Consiglio comunale: distribuzione dei seggi e tutti i consiglieri eletti

Immagine elaborata con l’ausilio di IA

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