Il bambino di dieci anni che lo scorso 10 maggio precipitò dal primo piano dell’abitazione dei nonni paterni, nel quartiere di Monserrato ad Agrigento, è tornato a casa. Il piccolo è stato dimesso dall’ospedale “Di Cristina” di Palermo dove si trovava ricoverato dal giorno dell’incidente.

Il ritorno a casa rappresenta un sollievo collettivo, una di quelle vicende che, dopo aver scosso le comunità di Monserrato, Agrigento e Porto Empedocle trovano un epilogo positivo. Il bambino dovrà sottoporsi a controlli e comunque riposare per altro tempo ancora e il ritorno alla normalità sarà graduale.

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