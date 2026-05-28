Doloso l’incendio che, ieri notte, ha devastato una Fiat Panda, parcheggiata nel centro abitato di Palma di Montechiaro. L’utilitaria è di proprietà di un cuoco quarantenne del luogo. Il rogo sarebbe stato appiccato da un ignoto piromane. A segnalare l’evento al 112 è stato il proprietario. Lo stesso prima dell’arrivo dei soccorritori è accorso a spegnere l’incendio con alcuni mezzi di fortuna.

Sul posto, poco più tardi, sono arrivati i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata.

I carabinieri della Stazione di Palma di Montechiaro e della Compagnia di Licata, si stanno occupando delle indagini. Sarebbe certa la matrice dolosa, anche del fatto del ritrovamento di tracce di liquido infiammabile. La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito d’incendio.

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