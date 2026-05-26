Agrigento, ecco la distribuzione dei seggi: Fratelli d’Italia domina, il blocco Gallo supera tutti. Tutti i consiglieri eletti

Prende forma il nuovo Consiglio comunale di Agrigento dopo il primo turno delle amministrative che ha visto Michele Sodano chiudere davanti a Dino Alonge nella corsa a sindaco. Ma il vero dato politico arriva dalla composizione dell’aula: il centrodestra conquista infatti la maggioranza dei seggi grazie alla forza delle liste e al sistema proporzionale del metodo D’Hondt.

A impressionare più di tutti è il risultato dell’area riconducibile a Riccardo Gallo. Sommando Forza Italia e Forza Azzurri, le due liste vicine al parlamentare agrigentino raggiungono infatti quasi il 23% complessivo, superando persino Fratelli d’Italia e trasformandosi nel blocco politico più forte dell’intera competizione amministrativa.

Fratelli d’Italia resta comunque il primo singolo partito della città con il 17,24% e porta in aula ben cinque consiglieri: Gerlando Piparo con 885 preferenze, Pasquale Spataro a quota 805, Costantino Ciulla con 785 voti, Simone Gramaglia con 767 e Laura Vento con 482 preferenze.

Ma è il peso complessivo dell’area forzista a cambiare davvero gli equilibri politici dell’aula.

Forza Italia elegge quattro consiglieri: Giovanni Civiltà con 844 preferenze, Davide Cacciatore con 626, Cristian Licata con 580 e Geraldo Alongi con 451 voti.

A questi si aggiungono i due eletti di Forza Azzurri: Marcello Fattori, autore di un risultato fortissimo con 655 preferenze, e William Giacalone con 280 voti.

Quattro seggi anche per Popolari e Autonomisti – Grande Sicilia, lista vicina all’area Mpa: entrano in Consiglio Marco Vullo con 823 preferenze, Angelo Vaccarello con 652, Ilaria Maria Settembrino con 617 e Antonino Amato, detto Nino, con 527 voti.

Sul fronte progressista, il risultato più simbolico è quello di Controcorrente – Ismaele La Vardera, che porta in aula tre consiglieri: Giovanni Crosta (524 voti), Elvira Mangione (489) e Maria Miccichè (477).

Ritorna in Consiglio comunale anche il Partito Democratico, che elegge Giampiero Carta con 435 preferenze e Sandro Fanara con 430 voti, riportando il simbolo dem dentro l’aula dopo anni di assenza politica.

Due seggi anche per la Democrazia Cristiana: eletti Giuseppe Salvatore Nocera con 526 preferenze e Fabio Cataniacon 332.

La Lega riesce invece a conquistare un solo seggio con Alessia Cantone, che ottiene 478 preferenze.

A questi nomi si aggiungerà poi il cosiddetto “sindaco perdente”, che entrerà automaticamente in Consiglio comunale al termine del ballottaggio.

Il quadro che emerge è chiarissimo: anche se Michele Sodano dovesse vincere il secondo turno, il futuro Consiglio comunale resterebbe fortemente sbilanciato verso il centrodestra moderato, che grazie al peso delle liste controlla già il baricentro politico dell’aula. Leggi anche: Agrigento, Forza Italia e Forza Azzurri volano al 23%: dietro FdI, exploit di Controcorrente

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