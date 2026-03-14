I biancoazzurri superano il test Santacroce nella 22ª giornata di Promozione girone D. Risultato finale: Akragas Slp – Santa Croce 3-0

Nella 22ª giornata del campionato di Promozione – girone D, disputata oggi in anticipo ad Aragona, l’Akragas conquista una vittoria pesante e convincente contro il Santa Croce Camerina. Al “Totò Russo” i biancoazzurri si impongono 3-0 al termine di una gara intensa, contro un avversario che fin dai primi minuti ha provato a dettare il ritmo e mettere in difficoltà la squadra agrigentina.

Nonostante alcune occasioni sprecate dagli undici metri, l’Akragas trova il vantaggio grazie a Ten Lopez, che sblocca il match e, nove minuti più tardi, firma anche il raddoppio. A chiudere definitivamente i conti ci pensa il centrocampista Charles King, autore del gol del 3-0 che archivia la pratica Santa Croce.

Con questo successo l’Akragas sale momentaneamente a 58 punti, portandosi a -1 dalla capolista Priolo, impegnata domani alle 15:00 sul campo del Canicattini.

Il prossimo appuntamento per i biancoazzurri è domenica prossima sul campo di Scordia, per una sfida fondamentale in campionato. In Coppa Italia l’Akragas tornerà invece in campo il mercoledì successivo a Capo d’Orlando,, sul terreno del “Ciccino Micale”, per disputare la gara di ritorno. I biancoazzurri partono dal vantaggio del 3-1 dell’andata e dovranno difendere il risultato per conquistare l’accesso alle semifinali.

In sala stampa – Akragas–Santa Croce, Catania e Rosato: “Squadra in crescita, avanti con serenità”

Akragas Slp – Santa Croce Camerina

Formazione Akragas Slp: Manna, Cammilleri, Vizzini, King, Cipolla, Messina, Marrone, Gatto, Tripoli, Llama, Ten Lopez

A disposizione: Cagnina, Ferotti, Unniemi, Rizzo, Casucci, Di Mora, Tavella, Fragapane, Vitelli.

Formazione Santa Croce: Romano Mititeu, Alma, Wally, Golisano, Tinnirello, Brullo, Drame, Fiorilla, Basile, Spatola

A disposizione: Rindasu, Rotondo, Lauretta, Iachipino, Algeri, Parisi, Sako, Occhipinti, Iozzia

Arbitro: Carlo Aneli di Palermo

Assistenti: Lorenzo Poma e Martina Iannazzo di Trapani

Reti Akragas: Ten Lopez 48′- Ten Lopez 57′- King 86′

Sostituzioni Akragas:

Llama (13′ Unniemi) – Tripoli (51′ Casucci ) –

Messina (80′ Ferotti) – King (87′ Di Mora)

Sostituzioni Santa Croce: Brullo (48′ Sako)-

Tinnirello (70′ Occhipinti) – Drame ( 87′ Parisi)

Ammoniti Akragas: Ten Lopez 36′-

Ammoniti Santa Croce:

Fiorilla 32′- Drame 42′- Sako 52′

Risultato finale: Akragas Slp – Santa Croce 3-0

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