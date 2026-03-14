Akragas–Santa Croce 3-0: biancoazzurri in crescita e sempre più vicini alla vetta

Nella 22ª giornata del campionato di Promozione – girone D, l’Akragas, nell’anticipo giocato sabato, conquista una vittoria pesante e convincente contro il Santa Croce Camerina. Al “Totò Russo” di Aragona i biancoazzurri si impongono 3-0 al termine di una gara intensa, contro un avversario che fin dai primi minuti ha provato a dettare il ritmo e mettere in difficoltà la squadra agrigentina.

Nonostante alcune occasioni sprecate dagli undici metri, l’Akragas trova il vantaggio grazie a Ten Lopez, che sblocca il match e, nove minuti più tardi, firma anche il raddoppio. A chiudere definitivamente i conti ci pensa il centrocampista Charles King, autore del gol del 3-0 che archivia la pratica Santa Croce.

Primo tempo equilibrato, ripresa dominante

Nel primo tempo la gara è stata molto combattuta, con il Santa Croce capace di tenere bene il campo e creare qualche difficoltà ai padroni di casa. Nella ripresa, però, l’Akragas cambia passo, aumenta l’intensità e trova le giocate decisive che indirizzano la partita.

Le voci dei protagonisti

A fine gara il difensore Samuele Cammilleri ha spiegato la svolta del match:

“Nel primo tempo è stata una partita molto combattuta, poi nel secondo tempo ci siamo sbloccati. Abbiamo aumentato l’intensità, con passaggi più rapidi, e da lì la partita è andata in discesa, sempre con il nostro duro lavoro”.

Soddisfatto anche il direttore generale Giancarlo Rosato, che guarda con fiducia al finale di stagione:

“Direi proprio di sì, siamo soddisfatti di questo 2026. Abbiamo prodotto gioco e risultati e abbiamo accorciato la distanza dal primo posto. Ora ci attende un rush finale intenso che affrontiamo con la condizione mentale, fisica e atletica giusta”.

Dall’altra parte il tecnico del Santa Croce, Fabio Campanaro, riconosce il valore degli avversari ma difende la prestazione dei suoi:

“Abbiamo cercato di tenere testa all’Akragas e nel primo tempo abbiamo fatto una buona gara, rischiando poco. Poi alla fine escono fuori i valori. Noi pecchiamo di qualche ingenuità dovuta alla nostra giovanità, ma andiamo avanti”.

Chiude l’analisi il tecnico biancoazzurro Sebi Catania, che elogia l’atteggiamento della squadra:

“Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra organizzata e rognosa. I ragazzi sono stati bravi: potevamo sbloccarla prima, poi nella ripresa siamo riusciti a farlo e a chiuderla. In questo momento non posso rimproverare nulla ai miei giocatori: stanno facendo un grande campionato”.

Classifica e prossimi impegni

Il successo contro il Santa Croce conferma il momento positivo dell’Akragas e mantiene i biancoazzurri pienamente in corsa nelle zone alte della classifica. Ora lo sguardo è già rivolto alle prossime sfide: il campionato entra nel suo sprint finale e ogni partita può diventare decisiva.

Tabellino

ASD Akragas 3 – Santa Croce Soccer 0 Marcatori: st 2’ e 12’ Lopez, 38’ King.

Akragas: Manna, Cammilleri, Vizzini, King (st 42’ Di Mora), Cipolla, Messina (st 35’ Ferotti), Marrone, Gatto, Tripoli, Llama (pt 13’ Unniemi), Tripoli (st 6’ Casucci), Lopez. All.: Catania.

Santa Croce: Romano, Mititeu, Alma K., Wally, Golisano, Tinnirello (st 25’ Occhipinti), Brullo (st 3’ Sako), Drame (st 42’ Parisi), Fiorilla, Basile, Spatola. All.: Campanaro.

Arbitro:

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp