Mandorlo in Fiore ad Agrigento, la festa entra nel vivo ma all’appello mancano ancora diversi gruppi folk internazionali. Al taglio del nastro – ovvero l’accensione del Tripode dell’Amicizia, in programma domani, martedì, davanti al Tempio della Concordia – non tutti i gruppi folk invitati saranno presenti. Il rischio che Malesia e India non riescano a partecipare è concreto.

A bloccare la loro presenza sarebbe il clima di guerra che sta interessando l’Oriente, con la chiusura o il rallentamento di alcuni importanti scali aeroportuali, tra cui l’hub di Dubai, finito nel mirino di attacchi missilistici. Il Mandorlo in Fiore, con i suoi nobili messaggi di pace e fratellanza tra i popoli, rischia dunque di perdere già ai nastri di partenza alcuni dei suoi rappresentanti più significativi.

All’appello mancano ancora diversi gruppi folk internazionali attesi ad Agrigento per il Mandorlo in Fiore. In particolare non risultano ancora arrivati quelli provenienti da Croazia, Ecuador, Malesia, Georgia, Macedonia, Malta, India, Ungheria e Kosovo. Diversa la situazione del Marocco, che aveva già comunicato il proprio forfait nei giorni scorsi e infatti non compare nel programma ufficiale della manifestazione.

Da parte degli organizzatori, ovviamente, trapela ben poco. Il timore è che l’eventuale assenza di gruppi già invitati – con il conseguente forfait – possa essere interpretata come il segnale di una cattiva gestione della manifestazione. In realtà, chi ha lavorato agli inviti con largo anticipo non poteva certo prevedere l’escalation del conflitto tra Iran, Israele e Stati Uniti, che oggi condiziona anche i collegamenti internazionali.

Domani, però, davanti al Tempio della Concordia, ci saranno i droni. È previsto infatti uno spettacolo tecnologico del costo di circa 70 mila euro, fortemente voluto dagli organizzatori. Peccato però che, come spesso accade per l’accensione del Tripode, il pubblico non sia mai numerosissimo, e lo spettacolo rischi quindi di essere visto da poche centinaia di persone, senza una vera risonanza mondiale.

Forse uno spreco? Anche perché lo stesso spettacolo era stato proposto la scorsa estate per la festa di San Calogero, salvo poi saltare perché la giunta comunale non riuscì ad assicurare le somme necessarie.

Un plauso, infine, va agli organizzatori per la scelta delle isole pedonali e per la presenza delle botteghe di artigianato e dei punti food lungo il Viale della Vittoria e alla Villa Bonfiglio. Proprio questi spazi, animati da stand e mercatini, hanno restituito alla città un clima di festa molto apprezzato da cittadini e visitatori. La prima domenica del Mandorlo in Fiore, sotto questo profilo, ha funzionato a puntino, con una buona organizzazione degli spazi e una partecipazione che ha riportato Agrigento nel cuore della sua festa più identitaria. Adesso i droni voleranno sopra il Tempio della Concordia. Ma viene spontaneo chiedersi se fosse davvero il momento giusto. In un periodo in cui, purtroppo, i droni sono sempre più spesso strumenti di guerra, il loro volo rischia di evocare immagini di attacchi e conflitti, più che messaggi di pace.

Il programma entra nel vivo con il Teatro Pirandello protagonista e le sfilate in città.

Lunedì 9 marzo : alle 10.00 al Teatro Pirandello lo spettacolo del 23° Festival “I Bambini del Mondo” per le scuole. Alle 11.00 e alle 16.30 la sfilata dei gruppi folk da Piazza Pirandello a Piazza Cavour con esibizione in Piazza Cavour . In serata, alle 20.30 , di nuovo Teatro Pirandello con lo spettacolo del Festival.

: alle al Teatro Pirandello lo spettacolo del per le scuole. Alle e alle la da Piazza Pirandello a Piazza Cavour con . In serata, alle , di nuovo Teatro Pirandello con lo spettacolo del Festival. Martedì 10 marzo: alle 10.00 spettacolo per le scuole al Teatro Pirandello; alle 11.00 sfilata ed esibizione in Piazza Cavour. Alle 15.30 al Museo Archeologico “Griffo” la conferenza “Scenari di Pace”.

E attenzione: la Cerimonia di Accensione del Tripode dell’Amicizia. È fissata martedì 10 marzo alle 17.30, con itinerario del Decumano, Accensione del Tripode, tema “Concordia Mundi – L’armonia del mondo” e show luminoso di droni al Tempio della Concordia (Valle dei Templi). In serata, alle 20.30 al Teatro Pirandello lo spettacolo del Festival “I Bambini del Mondo” con Premio Claudio Criscenzo.

