L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento promuove due giornate di prevenzione, il 10 e 12 marzo, dedicate alla vaccinazione contro il Papilloma Virus (Hpv) e agli screening oncologici. L’iniziativa rientra nelle attività del Dipartimento di Prevenzione – Uoc servizio epidemiologia e del Centro gestionale screening, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione.

In occasione dell’Open Day, sarà possibile effettuare gratuitamente la vaccinazione anti Hpv per le categorie previste dal programma regionale: adolescenti a partire dagli 11 anni compiuti, donne nate dal 1996, uomini nati dal 2003, pazienti fuori fascia d’età, purché muniti di prescrizione medica. Le giornate di apertura straordinaria si svolgeranno martedì 10 e giovedì marzo 2026 dalle ore 15 alle ore 17.

Sarà possibile vaccinarsi ad Agrigento, presso l’ex ospedale di via Giovanni XXIII, a Canicattì – via Pietro Micca, a Licata – viale XXIV Maggio 6 e a Sciacca – via Pompei 1, presso il presidio ospedaliero. Durante l’Open Day, lo staff del Centro gestionale screening sarà inoltre presente presso il Centro vaccinazioni di Agrigento per fornire informazioni sui programmi di prevenzione e sugli screening oncologici attivi ed effettuare prenotazioni.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per promuovere la prevenzione e aumentare la copertura vaccinale contro l’Hpv, virus responsabile di diverse patologie oncologiche.

