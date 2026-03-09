Inflitte quattro condanne, con il rito abbreviato, nell’inchiesta sul maxi incendio che nel gennaio dell’anno scorso ha devastato il deposito di rifiuti della ditta Omnia a Licata. Le ha disposte il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Alberto Lippini. Complessivi 14 anni di reclusione per Carmelo D’Antona, 40 anni, di Licata; 4 anni e 8 mesi a Maurizio Brancato, 50 anni, di Ravanusa; 4 anni e 8 mesi per Giuseppe Barbera, 51 anni, di Campobello di Licata e 4 anni a Gioconda Stemma, 53 anni, di Campobello di Licata. Il giudice ha altresì rinviato a giudizio altri 12 imputati. Tutti compariranno davanti i giudici della prima sezione penale del tribunale di Agrigento il prossimo 18 maggio.

Si tratta di Cristoforo Famà, 42 anni, di Licata; Emanuele Montaperto, 35 anni, di Campobello di Licata; Neculai Razvan Bostan, 40 anni, rumeno residente a Ravanusa; Francesco Salamone, 24 anni, di Ravanusa; Mario Antona, 25 anni, di Ravanusa; Alexandru Marian Buluc, 26 anni, residente a Ravanusa; Ion Acatrinei, 44 anni, residente a Ravanusa; Giuseppe Galiano, 48 anni, di Ravanusa; Giovanni Pio Galiano, 22 anni, di Ravanusa; Domenico Savio Messana, 31 anni, di Campobello di Licata; Abaru Camara, 26 anni e Andrea Grillo, 58 anni, di Licata.

Il rogo, domato dopo alcune settimane di lavoro incessante da parte dei vigili del fuoco, provocò un grave danno ambientale che impose al sindaco anche l’adozione di misure drastiche come la chiusura delle scuole cittadine. Le indagini culminarono con due distinte operazioni dei carabinieri che, in prima battuta, arrestarono tre persone e, poco dopo, al termine degli interrogatori preventivi, eseguirono altre dieci misure cautelari. L’inchiesta avrebbe fatto luce non soltanto sull’incendio alla ditta Omnia ma su uno spaccato di violenza e criminalità diffusa tra Campobello di Licata, Ravanusa e Licata.

Le indagini sono partite casualmente in seguito all’intervento della polizia in casa di Gioconda Stella che, dopo avere litigato col compagno Salvatore Giuseppe Barbera, lo accusava di avere incendiato il centro di stoccaggio insieme a D’Antona e altre persone. A D’Antona, Famà, Barbera, e Stella contestato il reato di incendio della discarica Omnia: ai primi due in qualità di ideatori dell’azione mentre gli altri due come esecutori materiali. Agli stessi contestata la circostanza aggravante di aver provocato un delitto contro la salute pubblica poiché il rogo sprigionò diossine cagionando un deterioramento dell’aria.

A D’Antona e Brancato contestato il reato di detenzione e porto in luogo pubblico di arma profferendo minacce nei confronti di un altro soggetto. D’Antona e Antona sono accusati di estorsione: secondo l’accusa avrebbero portato in aperta campagna un soggetto, sospettato di essere l’autore di un furto, e averlo picchiato e minacciato di morte affinché consegnasse loro 170 euro, pari al valore della merce rubata. Per Bostan e Buluc le accuse sono di furto aggravato: il primo (insieme a Montaperto) avrebbe svaligiato un’abitazione a Campobello di Licata mentre il secondo avrebbe depredato l’impianto sportivo comunale di Ravanusa.

Ion Acatrinei è accusato, invece, del furto avvenuto in un’abitazione a Ravanusa nel luglio scorso: in quell’occasione furono portati via documenti e soldi per un importo compreso tra i 5 e 10 mila euro. Giuseppe Galiano è accusato di estorsione e ricettazione: la vicenda è legata alla rapina subita da un minorenne a cui era stata sottratta una bici elettrica. Secondo gli inquirenti, l’indagato avrebbe chiesto (in concorso) soldi al genitore per la restituzione del mezzo. A Carmelo D’Antona viene contestato anche un tentato omicidio: il 10 luglio 2024 avrebbe preso a sprangate un senza tetto a Campobello di Licata. La stessa vittima del tentato omicidio – Camara – è accusata di lesioni personali aggravate per aver picchiato una persona provocandole lesioni giudicate guaribili in una settimana. Ad Andrea Grillo, infine, contestato il reato di essersi rifiutato di dare informazioni al pubblico ministero durante le indagini.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp