Una buona presenza di pubblico, tante comitive organizzate provenienti dalle altre province della Sicilia ma anche dal resto d’Italia e dall’Estero, ha fatto da cornice alla prima sfilata della Sagra del Mandorlo in Fiore animata dai gruppi de “I bambini del mondo”, locali, provinciali e regionali, bande e corteo storico.

Presenti anche i gruppi di Colombia,. Messico e Perù, partecipanti al festival internazionale del Folklore giunto alla 68esima edizione.

Le formazioni folk hanno attraversato il centro della città, da piazza Pirandello fino al Viale della Vittoria. A contribuire alla riuscita del primo grande appuntamento della kermesse la splendida giornata di sole. A Porta di Ponte ad aprire il corteo un carro allegorico con i simboli della festa e della pace.

