Concerto di Natale ad agosto, Il Volo chiarisce: “Nessun cappotto, solo abiti eleganti” – Agrigento, il successo oltre le polemiche

Torna a far discutere – ma questa volta con un sorriso e qualche chiarimento in più – il celebre concerto de Il Volo alla Valle dei Templi. Un evento che, tra polemiche e curiosità, ha segnato un vero record di ascolti televisivi, superando i 3 milioni di spettatori nella notte di Natale.

Nel podcast di Ale Cattelan, i tre artisti sono tornati sull’argomento, raccontando con ironia e semplicità ciò che è realmente accaduto. Sì, il concerto è stato registrato il 31 agosto, con temperature che sfioravano i 37 gradi all’ombra. Una scelta tutt’altro che insolita nel mondo della televisione, dove produzioni natalizie vengono spesso realizzate mesi prima.

A far nascere il caso era stata la convinzione diffusa che gli artisti si fossero esibiti in cappotto sotto il caldo estivo. Una ricostruzione che il trio ha smentito senza esitazioni: “Non c’erano cappotti. Nel comunicato si parlava semplicemente di abiti eleganti”. E per eleganza, spiegano, si intendeva il classico completo da scena, non certo un look invernale.

“È normale registrare concerti di Natale in estate – hanno raccontato – lo facciamo da sempre, anche negli Stati Uniti. Fa parte della televisione”. Un chiarimento che smonta una delle polemiche più discusse, nate – come spesso accade – da interpretazioni distorte.

Resta però un dato incontestabile: quel concerto, girato tra le meraviglie del Tempio della Concordia, ha rappresentato un successo straordinario, capace di riportare grandi numeri alla vigilia televisiva.

E forse è proprio questo il punto. Al di là delle polemiche, Agrigento ha dimostrato ancora una volta di poter essere palcoscenico internazionale, capace di unire cultura, spettacolo e grande pubblico. La speranza, adesso, è che esperienze così non restino isolate. Perché certi eventi, al di là di tutto, lasciano il segno. Leggi anche: Il Volo conquista il Tempio della Concordia e la televisione

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