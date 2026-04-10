L’ufficio elettorale del Comune di Agrigento comunica che è stata effettuata una redistribuzione del corpo elettorale per rendere più agevoli le operazioni di voto. Alcune sezioni sono state trasferite e ne sono state istituite di nuove.

– SEZIONE 14 – dall’edificio adibito a Scuola Primaria “Lauricella” sita in Viale della Vittoria n.5 è stata collocata presso l’edificio adibito a Scuola Secondaria di I grado “Federico II” sita in Via De Sica Villaggio Mose. Gli elettori già iscritti alla sezione 14 sono stati distribuiti all’interno delle sezioni già presenti ed ubicate nei locali della Scuola Primaria “Lauricella”.

– SEZIONE 17 – dall’edificio adibito a Scuola Media “Pirandello” sita in Via Acrone, è stata collocata presso l’edificio adibito a Scuola Secondaria di I grado “Federico II” sita in Via De Sica Villaggio Mosè. Gli elettori già iscritti alla sezione 17 sono stati distribuiti all’interno delle sezioni già presenti ed ubicate nei locali della scuola media “Pirandello”.

– SEZIONE 24 – dall’edificio adibito a Scuola Media “Castagnolo” sita in Via Esseneto, è stata collocata presso l’edificio adibito a Scuola Secondaria di I grado “Federico II” sita in Via De Sica Villaggio Mosè. Gli elettori già iscritti alla sezione 24 sono stati distribuiti all’interno delle sezioni già presenti ed ubicate nei locali della Scuola Media “Castagnolo”.

– SEZIONE 56 – di nuova istituzione, è stata collocata presso la Scuola Primaria “Montessori” sita in Piazza Montessori San Leone. In essa sono stati inseriti gli elettori di: Via Catullo Mercurelli, Via delle Viole, Via Ustica, Via Trilussa, Via Angiolo Silvio Novaro, Via degli Oleandri, Via delle Ortensie, Via Indipendenza Siciliana, Via degli Ippocastagni, Lungomare Falcone-Borsellino, Via Carlo Caruso, Via Caratozzolo, Via Senatore Canonica, Via Dei Rododentri, Via Empedocle Restivo, Viale dei Pini, Via Salvatore Campo, Via Alessandro Scarlatti, Via Enrico IV.

-SEZIONE 57 – di nuova istituzione, è stata collocata presso la Scuola Media “Anna Frank” sita in Via Matteo Cimarra Quadrivio Spinasanta. In essa sono stati inseriti gli elettori di: Via Giuseppe Basile, Via Gianlorenzo Bernini, Via Bartolomeo Offamilio, Via Vitale Falesio, Via Monsignore Angelo Ficarra, Via Alfonso Principato, Via Matteo Cimarra, Via dell’Amicizia, Via Madonna delle Rocche, C/da Modaccamo, Via Nicholas Green, C/da Piano Gatta.

Pertanto gli elettori interessati alla variazione della propria sezione elettorale e/o al plesso scolastico sede di votazione come sopra descritto, che nel caso in cui non avessero ricevuto le nuove etichette adesive elettorali di sezione, regolarmente inviate via posta dall’Ufficio Elettorale nel 2025, a recarsi al più presto presso lo stesso Ufficio Elettorale sito in Via Atenea n. 248, al fine di ricevere la nuova tessera elettorale/nuove etichette adesive, con debito anticipo rispetto alle giornate di votazione.

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