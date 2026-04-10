Polizia di Stato, 174 anni di servizio: il segnale di Conad e Il Re di Girgenti

Un segnale, semplice ma sentito, per riconoscere il lavoro quotidiano delle donne e degli uomini in divisa. In occasione del 174° Anniversario della Fondazione della Polizia di Stato, anche alcune realtà del territorio hanno voluto esserci, affiancando le celebrazioni con un contributo concreto.

Conad e Il Re di Girgenti, insieme, hanno curato il beverage e realizzato le torte celebrative, accompagnando così un momento istituzionale importante con un gesto di partecipazione e rispetto.

Un’iniziativa che si inserisce nel clima della ricorrenza, senza clamore ma con un significato preciso: essere vicini a chi ogni giorno opera per garantire sicurezza e legalità.

Un segnale di attenzione e riconoscenza verso la Polizia di Stato, nel segno di un legame che unisce istituzioni e comunità.

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