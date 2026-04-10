Durante la cerimonia per il 174° anniversario della fondazione della polizia di Stato sono stati consegnati i riconoscimenti ai poliziotti che si sono distinti per coraggio, professionalità e senso del dovere in attività investigative e di soccorso. Complessivamente 17 i premiati per promozioni per merito straordinario, encomi solenni e lodi.

Promozioni per merito straordinario: l’ispettore Cinzia Caterina Savarino e il vice ispettore Calogero Tiranno si sono distinti per eccezionali capacità professionali e spirito d’iniziativa durante un intervento di soccorso che ha permesso di salvare la vita a un neonato caduto accidentalmente e rimasto gravemente ferito. Con lucidità e competenza hanno praticato manovre di primo soccorso che hanno consentito il ripristino delle funzioni vitali, evitando danni cerebrali permanenti. Agrigento, 22 maggio 2019.

Il sovrintendente Raffaele Castaldo ha mostrato eccezionali capacità professionali, determinazione e sprezzo del pericolo durante un incendio che aveva coinvolto un edificio abitato. Si è addentrato tra le fiamme e il fumo intenso per trarre in salvo due persone anziane rimaste intrappolate, portandole all’esterno di peso. Agrigento, 28 novembre 2023.

Encomi solenni. L’ispettore Anselmo Gentile e il sovrintendente Giorgio Romano hanno coordinato un’attività di polizia giudiziaria conclusa con il fermo di cinque persone di nazionalità bengalese e sudanese, accusate di far parte di un’associazione per delinquere dedita a tortura, sequestro di persona a scopo di estorsione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Agrigento, 24 gennaio 2023.

Gli assistenti Salvatore Tondo ed Emilio Iacono Pollari si sono distinti per prontezza e competenza durante un intervento di soccorso a un uomo colto da malore. Agrigento, 11 giugno 2025.

Encomio solenne al sovrintendente Massimo Anitra, e Lode concessa all’ispettore Valerio Di Vita e al sovrintendente Mariano Cipriano: evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di polizia giudiziaria conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di ventisei soggetti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti ed altro. Agrigento, 21 Febbraio 2023.

Encomio solenne all’assistente capo coordinatore Giovanni Croce e l’assistente capo Maurizio Passarello hanno mostrato lucidità e determinazione durante un intervento di soccorso che ha permesso di salvare un bambino in preda a crisi convulsive che gli impedivano di respirare. Porto Empedocle, 29 ottobre 2022.

L’ispettore Giuseppe Amato si è distinto per professionalità e coraggio durante un vasto incendio che aveva interessato un’ampia zona della provincia di Palermo, conducendo in salvo numerosi residenti. Palermo, 24 luglio 2023.

Il sovrintendente Giuseppe Mangione ha eseguito un’operazione di polizia giudiziaria conclusa con l’arresto in flagranza di un uomo per detenzione ai fini di spaccio di droga, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale e lesioni personali. Agrigento, 10 giugno 2023.

L’agente Flavio Magro ha effettuato di iniziativa un intervento di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto in flagranza di un pregiudicato per porto abusivo di arma da fuoco clandestina, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di droga ai fini di spaccio. Benevento, 3 giugno 2022.

L’ispettore Giuseppe Zambuto ha mostrato elevate capacità professionali e determinazione durante un soccorso pubblico in favore di una donna coinvolta in un grave incidente stradale. Agrigento, 1 gennaio 2021.

L’assistente capo coordinatore Giovanni Balistreri ha condotto un’attività investigativa che ha permesso di risolvere un duplice omicidio e arrestare i responsabili. Agrigento, 21 luglio 2020.

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