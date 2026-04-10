Nuovo episodio di truffa del finto carabiniere. Questa volta il raggiro è stato messo a segno a Burgio dove una pensionata ottantenne ha consegnato oggetti in oro e orologi dopo una telefonata di un sedicente appartenente all’Arma.

Alla donna è stato raccontato che la figlia si trovava a Palermo e che aveva provocato un incidente stradale con feriti gravi. Per evitare l’arresto sarebbe stato necessario pagare subito alcune spese.

Pochi minuti dopo un uomo si è presentato davanti alla porta di casa qualificandosi come militare e la donna ha consegnato nelle sue mani monili d’oro e orologi. Soltanto in un secondo momento ha capito di essere stata truffata e ha chiamato i veri carabinieri. Avviate le indagini per risalire all’identità dei balordi.

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