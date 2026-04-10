Festa della Polizia ad Agrigento, il questore Tommaso Palumbo incontra gli studenti: “Una carriera fatta di responsabilità e crescita”

Una giornata di celebrazione ma anche di confronto diretto con i più giovani. In occasione della Festa della Polizia, ad Agrigento, il questore Tommaso Palumbo ha voluto aprire un momento di dialogo con gli studenti delle scuole, trasformando la cerimonia istituzionale in un’opportunità concreta di orientamento e conoscenza.

Dopo gli onori al prefetto e la rassegna dello schieramento, il questore si è soffermato con i ragazzi rispondendo alle loro domande, spiegando con chiarezza e semplicità il percorso professionale all’interno della Polizia di Stato.

“Sono 22 in tutto le qualifiche della Polizia di Stato – ha spiegato Palumbo – dalla più bassa, quella di agente o operatore tecnico, fino ad arrivare al dirigente generale. Si tratta di una carriera articolata, suddivisa in diverse fasce”.

Il questore ha poi illustrato i vari livelli: “C’è una carriera esecutiva, che va da agente fino ad assistente capo coordinatore. Poi c’è quella dei sovrintendenti, alla quale si accede solo dall’interno: non è possibile partecipare da civile, ma bisogna già far parte della Polizia”.

Un passaggio particolarmente significativo ha riguardato il tema delle responsabilità: “Il ruolo del sovrintendente comporta già la guida di un gruppo di operatori, con responsabilità più forti e una funzione di coordinamento”.

Un confronto diretto, concreto, che ha catturato l’attenzione dei giovani presenti e che ha restituito l’immagine di una Polizia vicina ai cittadini, capace non solo di garantire sicurezza, ma anche di dialogare e formare le nuove generazioni.

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