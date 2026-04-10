La Polizia di Stato oggi festeggia il 174° anniversario della fondazione. Ecco il bilancio degli ultimi 12 mesi ad Agrigento e provincia.

Il Bilancio. Ordine e sicurezza pubblica. I servizi di ordine e sicurezza pubblica sono stati fortemente legati al fenomeno migratorio che ha interessato le coste agrigentine, in particolare l’isola di Lampedusa. Nel periodo di riferimento si sono registrati 961 sbarchi per un totale di 46.055 migranti giunti sul territorio. L’Ufficio immigrazione ha inoltre ottenuto risultati significativi nei rimpatri di cittadini stranieri irregolari: 91 espulsioni, 70 trattenimenti nei centri per il rimpatrio e 55 accompagnamenti.

Rilevante anche l’attività legata alle manifestazioni sportive e agli eventi pubblici, pianificata dall’Ufficio di gabinetto: manifestazioni ed eventi: 3.207; manifestazioni sportive: 310; operatori di polizia impiegati: 5.438.

Controllo del territorio. Massima attenzione è stata dedicata ai servizi di controllo del territorio, svolti dall’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e dai Commissariati di Canicattì, Licata, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle e Sciacca. Nel periodo di riferimento sono state impiegate 9.667 volanti, con 170.799 persone identificate, 57.370 veicoli controllati, 7.565 posti di controllo, 4.237 interventi di soccorso pubblico, 2.233 contestazioni per violazioni al codice della strada e 44.879 controlli a persone sottoposte a misure restrittive.

Attività amministrativa. Grande attenzione è stata riservata ai controlli amministrativi, in particolare agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai locali della movida. Passaporti rilasciati: 8.162; controlli amministrativi: 213; illeciti amministrativi: 148; sanzioni: 208.000 euro; provvedimenti ex art. 100 Tulps: 12

Attività anticrimine. Nel periodo 2025-2026 la Polizia di Stato di Agrigento ha intensificato l’attività di contrasto al crimine, sia attraverso indagini di polizia giudiziaria sia con misure di prevenzione. Persone denunciate: 1.367; persone arrestate: 186; sequestri di droga: 379 kg.

Contrasto al traffico di droga e armi. Nel periodo di riferimento sono state eseguite 102 perquisizioni e 33 arresti per reati di droga, con il sequestro complessivo di 364 kg. di stupefacenti (cocaina, crack, hashish, marijuana) e 597 flaconi di metadone. Sequestrate inoltre 21 armi da fuoco, munizioni e materiale per la fabbricazione di proiettili.

Misure di prevenzione e attività patrimoniali: ammonimenti: 68; avvisi orali: 102; proposte di sorveglianza speciale: 30; rimpatri con foglio di via obbligatorio: 84; Daspo: 16; Daspo urbano: 54. È stata presentata una proposta di prevenzione patrimoniale con sequestro di beni per circa 600 mila euro, comprendente un complesso aziendale, 18 veicoli, 5 terreni e beni finanziari. L’Ufficio misure di sicurezza ha gestito 50 sottoposizioni a misure alternative, 835 richieste di informazioni e 525 certificazioni antimafia, oltre a 28 pratiche per l’accesso ai fondi destinati alle vittime di racket e usura.

La Squadra Mobile ha inoltre eseguito 63 arresti per reati vari, tra cui reingresso illegale, stupefacenti e delitti contro la persona.

Reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione: 288 persone indagate per falso ideologico in atto pubblico.

Polizia stradale: contravvenzioni al Codice della strada: 22.691; persone denunciate: 78; incidenti rilevati: 528

Polizia ferroviaria: persone identificate: 6.322; persone denunciate: 12; servizi scorta treni: 191; treni scortati: 348; servizi pattuglia linee ferroviarie: 1.252; contravvenzioni D.P.R. 753/1980: 8; contravvenzioni al codice della strada: 9

Sezione operativa per la sicurezza cibernetica: uffici postali controllati: 288; spazi virtuali controllati: 96; Incontri e progetti nelle scuole: 27; persone denunciate: 68.

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