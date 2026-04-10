Ignoti ladri hanno messo a segno un furto di rame dai pali elettrici dell’illuminazione pubblica di via Pandolfina, in territorio del Comune di Sambuca di Sicilia. Sono entrati in azione durante la notte, riuscendo a portare via ben 1.500 metri di cavi, per un danno complessivo di ben 25.000 euro.

La scoperta è avvenuta, poco più tardi, da parte dei tecnici di Enel allertati dai cittadini. Aperta inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di furto. Sul luogo si sono recati i carabinieri della locale Stazione, che hanno provveduto a raccogliere i primi elementi utili alle indagini.

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