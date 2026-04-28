AGRIGENTO – Ammette di essere emozionato Ismaele La Vardera, che ieri ha accompagnato Michele Sodano al deposito della lista di Controcorrente al Comune di Agrigento.

Si tratta di un passaggio storico per il movimento, che per la prima volta si presenta in un capoluogo di provincia in Sicilia, scegliendo proprio Agrigento per il suo debutto elettorale con un proprio candidato sindaco.

“È ufficiale, Controcorrente si presenta per la prima volta nella sua storia in un capoluogo di provincia. Abbiamo appena depositato la lista nelle mani del segretario generale del Comune di Agrigento – afferma La Vardera – Lo fa con una squadra straordinaria e con un proprio candidato sindaco, Michele Sodano”.

Il deputato regionale non nasconde la difficoltà della sfida, definita senza mezzi termini “titanica, quasi impossibile”, ma rilancia con una narrazione fortemente identitaria e di rottura: “Nella patria dei dinosauri, nella provincia che ha dato i natali a politici come Cuffaro, Di Mauro e compagnia cantante, con poche pietre e una fionda siamo pronti a sfidarli”.

Un messaggio diretto, che punta a posizionare Controcorrente come alternativa rispetto agli schieramenti tradizionali, con un obiettivo chiaro: “dare una vera alternativa ad una delle città più belle del mondo come Agrigento”.

E poi la chiusura, che allarga l’orizzonte oltre i confini cittadini: “Da qui parte l’inizio di una nuova era, libereremo questa città e poi la Sicilia”.

Con il deposito della lista entra così nel vivo anche la corsa di Controcorrente, che prova a ritagliarsi uno spazio in una competizione elettorale sempre più affollata e dai contorni ancora in evoluzione.

Nel dettaglio, gli assessori indicati sono: Eleonora Sciortino, Giuseppe Riccobene, Filippo Bracco, Irene Fucà, Roberta Lala, Giovanni Crosta, Elvira Mangione e Dario Cipolla

La lista completa

Oltre ai già noti Elvira Mangione, Giovanni Crosta e Dario Cipolla, la lista si completa con una squadra ampia e articolata: Serena Albano, Marco Barsalona, Tiziana Bonsignore, Alessandra Cristallini, Andrea Di Caro Catarratto, Salvatore Fallea, Liviana Fiorentino, Irene Fucà, Gerlando Grech, Danilo Italia, Angelo Licata, Michelangelo Lo Piparo, Federica Marchica, Maria Miccichè, Igor Nobile, Marco Noto, Stefano Pisano, Salvatore Principato, Alessandro Svettini e Andrea Vizzini.

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