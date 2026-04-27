Sodano scopre le carte: ecco la lista completa dei candidati

AGRIGENTO – Parte da un gesto formale, ma dal forte peso politico, la corsa di Michele Sodano verso Palazzo di Città. Alle 16:30 in punto, il candidato sindaco ha fatto il suo ingresso nella stanza del segretario generale Maria Concetta Floresta per la presentazione ufficiale della lista.

Un momento scandito al secondo e carico di significato, con Sodano accompagnato dall’onorevole Ismaele La Vardera, presenza che conferma il peso politico e le alleanze che si muovono attorno alla candidatura.

Oltre ai confermati Elvira Mangione, Giovanni Crosta e Cipolla, vengono indicati anche tutti e otto gli assessori.

Nel dettaglio, gli assessori indicati sono: Eleonora Sciortino, Giuseppe Riccobene, Filippo Bracco, Irene Fucà, Roberta Lala, Giovanni Crosta, Elvira Mangione e Dario Cipolla

La lista completa

Oltre ai già noti Elvira Mangione, Giovanni Crosta e Dario Cipolla, la lista si completa con una squadra ampia e articolata: Serena Albano, Marco Barsalona, Tiziana Bonsignore, Alessandra Cristallini, Andrea Di Caro Catarratto, Salvatore Fallea, Liviana Fiorentino, Irene Fucà, Gerlando Grech, Danilo Italia, Angelo Licata, Michelangelo Lo Piparo, Federica Marchica, Maria Miccichè, Igor Nobile, Marco Noto, Stefano Pisano, Salvatore Principato, Alessandro Svettini e Andrea Vizzini.

Un passaggio chiave nella giornata elettorale, che segna l’avvio concreto della sfida amministrativa, tra strategie, equilibri e posizionamenti che continuano a ridisegnare il quadro politico cittadino.

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