AGRIGENTO – Gli azzurri mostrano i muscoli. La componente riconducibile a Forza Italia cala sul tavolo due liste – Forza Italia e Forza Azzurri – presentate ufficialmente al candidato sindaco Dino Alonge, rafforzando il proprio peso all’interno della coalizione.

A guidare l’operazione politica sono i deputati regionali Riccardo Gallo e Margherita La Rocca Ruvolo, insieme ai coordinatori del partito e ai rappresentanti giovanili, che hanno illustrato il percorso da qui al voto di fine maggio.

Il messaggio è chiaro: unità, radicamento e sostegno pieno ad Alonge. Una prova di forza che si traduce in numeri e organizzazione, con una doppia lista pensata per intercettare consenso trasversale e rafforzare la presenza sul territorio.

Nel corso della presentazione è stata ribadita la massima lealtà al progetto politico della coalizione, con l’obiettivo di arrivare al voto con una proposta credibile e competitiva. Le due liste rappresentano così non solo un segnale interno al centrodestra, ma anche un messaggio agli elettori: Forza Italia c’è e punta a essere protagonista.

Ecco i candidati delle liste “Forza Italia” e “Forza Azzurri”:

Lista Forza Azzurri:

Stefano Alonge, Antonio Amico, Miriam Bissanti, Giuseppe Bonfiglio, Francesco Cannella, Gaetano Capraro, Davide Castronovo, Nadia Cimino, Antonella Falzone, Marcello Fattori, William Giuseppe Maria Giacalone, Angelo La Rosa, Andrea Liguori, Calogero Lo Conti, Melinda Lo Piccolo, Calogero Natalello, Antonio Provenzani, Francesco Monachino Sanfilippo, Chiara Scorsone, Giusi Letizia Speziale, Francesco Tondo, Filippo Vassallo, Luana Bruno, Alfonsina Capraro.

Lista Forza Italia:

Geraldo Alongi, Adriana Argento, Francesco Attardo, Catia Romina Barone, Serenella Bianchini, Giorgia Bongiorno, Davide Bonomo, Davide Cacciatore, Carmela Cantella, Gabriella Capraro, Concetta Carlisi, Giovanni Civiltà, Antonino Costanza Scinta, Sorin Di Francesco, Giulia Antonina Falzone, Cristian Licata, Maria Ausonia Marsala, Riccardo Minio, Maria Palumbo, Edelweiss Piparo, Rosalia Proto, Giulia Randisi, Calogera Spataro, Franco Marzio Tuttolomondo.

Con il deposito delle liste, che avverrà nelle prossime ore, la macchina elettorale entra definitivamente nel vivo. E la componente azzurra, numeri alla mano, prova a prendersi un ruolo da protagonista.

Due liste, una sola direzione politica. La componente azzurra scopre le carte e presenta ufficialmente al candidato sindaco Dino Alonge le liste Forza Italia e Forza Azzurri, rafforzando il proprio peso all’interno della coalizione.

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