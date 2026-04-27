AGRIGENTO – La partita entra nel vivo e Michele Sodano scopre un’altra carta decisiva: quella della squadra di governo. Con la presentazione della lista, arrivano anche i nomi degli assessori designati, tassello fondamentale per delineare identità e direzione politica della candidatura.
Una scelta che punta su un mix di continuità ed energie nuove, con figure già note nel panorama cittadino accanto ad altri profili pronti a misurarsi con la sfida amministrativa.
Nel dettaglio, gli assessori indicati sono: Eleonora Sciortino, Giuseppe Riccobene, Filippo Bracco, Irene Fucà, Roberta Lala, Giovanni Crosta, Elvira Mangione e Dario Cipolla.
Un passaggio che non è solo formale, ma profondamente politico: la squadra degli assessori rappresenta infatti il primo vero segnale della linea che si intende seguire, tra equilibri interni, rappresentanza e visione di governo della città.
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