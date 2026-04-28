Dal 7 settembre al 10 ottobre 2026 torna ad Agrigento, all’interno del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, nell’area dell’ekklesiasterion, la quinta EELISA Summer School “Archaeology & Architecture”. Organizzata dalla Community Archaeology and Architecture, la Summer School è coordinata da Gianfranco Adornato (Scuola Normale Superiore), direttore scientifico degli scavi archeologici presso il santuario del Tempio D e presso l’ekklesiasterion, in stretta collaborazione con il Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi.

L’iniziativa è rivolta a studentesse e studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali in discipline storico archeologiche e/o della conservazione dei beni culturali, ed è estesa anche a specializzande, specializzandi, dottorande e dottorandi degli stessi settori scientifico disciplinari. Le richieste di partecipazione, corredate da CV aggiornato, devono essere presentate entro e non oltre l’8 maggio 2026.

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